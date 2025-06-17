РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:22, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Центральная Азия и Китай перейдут к созданию совместных производственных процессов

    Заместитель губернатора провинции Шэньси (КНР) Ли Цзюхун заявил о готовности укреплять сотрудничество с странами Центральноазиатского региона в ходе второго заседания Делового совета «Центральная Азия — Китай» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Объем торговли между Казахстаном и Китаем достиг рекордных $94,8 млрд долларов
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    — У нас появилась уникальная возможность собраться в столице Казахстана, чтобы определить направления совместного развития. Эти планы станут платформой повышения благосостояния народов нашего региона, — сказал Ли Цзюхун.

    По его словам, по итогам 2024 года объем торговли между Центральной Азией и Китаем достиг рекордных 94,8 млрд долларов США, увеличившись на 9%. В то время как структура сотрудничества продолжает динамично развиваться.

    — Во-вторых, следует расширять инвестиционные возможности. В 2025 году приток китайских инвестиций в страны Центральной Азии продолжал расти, что влияет на развитие крупных проектов в энергетике, транспорте, промышленности, возобновляемых источниках энергии и сельском хозяйстве, — добавил замгубернатора провинции Шэньси.

    Ли Цзюхун также подчеркнул преимущества создания совместных производственных процессов:

    — Таким способом мы можем перейти к созданию устойчивых структур, что даст преимущества как китайскому бизнесу, так и народам стран Центральной Азии, — подчеркнул спикер.

    Во втором заседании Делового совета принимают участие более 300 представителей ведущих китайских компаний, что говорит о большом интересе к развитию отношений с партнерами из Казахстана и других стран региона.

    Ранее стало известно, что в Астане подпишут соглашения на $17 млрд между странами Центральной Азии и Китаем.

    Теги:
    Казахстан Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Китай КНР Международные отношения Центральная Азия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают