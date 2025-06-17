Центральная Азия и Китай перейдут к созданию совместных производственных процессов

— У нас появилась уникальная возможность собраться в столице Казахстана, чтобы определить направления совместного развития. Эти планы станут платформой повышения благосостояния народов нашего региона, — сказал Ли Цзюхун.

По его словам, по итогам 2024 года объем торговли между Центральной Азией и Китаем достиг рекордных 94,8 млрд долларов США, увеличившись на 9%. В то время как структура сотрудничества продолжает динамично развиваться.

— Во-вторых, следует расширять инвестиционные возможности. В 2025 году приток китайских инвестиций в страны Центральной Азии продолжал расти, что влияет на развитие крупных проектов в энергетике, транспорте, промышленности, возобновляемых источниках энергии и сельском хозяйстве, — добавил замгубернатора провинции Шэньси.

Ли Цзюхун также подчеркнул преимущества создания совместных производственных процессов:

— Таким способом мы можем перейти к созданию устойчивых структур, что даст преимущества как китайскому бизнесу, так и народам стран Центральной Азии, — подчеркнул спикер.

Во втором заседании Делового совета принимают участие более 300 представителей ведущих китайских компаний, что говорит о большом интересе к развитию отношений с партнерами из Казахстана и других стран региона.

Ранее стало известно, что в Астане подпишут соглашения на $17 млрд между странами Центральной Азии и Китаем.