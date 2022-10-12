Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика
Товарооборот между Казахстаном и Турцией за семь месяцев достиг 3,5 млрд долларов
12 Октября 2022, 18:42

Товарооборот между Казахстаном и Турцией за семь месяцев достиг 3,5 млрд долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За семь месяцев товарооборот между Казахстаном и Турцией достиг 3,5 млрд долларов. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в рамках визита Президента Турции состоялось четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами. На совещании состоялся обмен мнениями по наиболее важным вопросам. Встреча была содержательной. В завершение мероприятия мы подписали межправительственные документы, которые поднимут на новый уровень связи в различных сферах. Двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество – стержень наших связей. Отношения по этим направлениям динамично развиваются. Особенно в военной сфере», - сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге для представителей СМИ в Акорде после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент РК отметил, что по итогам прошлого года товарооборот увеличился на 33 % и превысил 4 млрд долларов.

«Турция является одним из пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана. По итогам семи месяцев текущего года двусторонняя торговля выросла на 66 % и составила 3,5 млрд долларов. Мы намерены довести торговый оборот до 10 млрд долларов. Это стратегический рубеж, который стоит перед нашими странами. Турецкие инвесторы вложили в экономику Казахстана 4,35 млрд тенге. Инвестиции Казахстана в Турцию – 1,13 млрд долларов. В целом по итогам прошлого года Турция вошла в топ – 10 крупнейших инвесторов нашей страны», - заключил Глава государства.


Фото:t.me/bort_01



Новости по теме
Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Читайте также
Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности - Президент РК
Президент Казахстана публично подписал шесть законов
Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
Мероприятие в честь 13-й годовщины создания Организации тюркских государств состоялось в Вашингтоне
Совещание по социальному предпринимательству прошло в Правительстве
Обеспечить регион мясом птицы собственного производства обещают в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив