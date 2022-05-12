12 Мая 2022 12:00

Товарооборот между Казахстаном и Турцией вырос в 100 раз за 30 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 3 года Казахстан и Турция значительно улучшили торгово-экономические отношения несмотря на пандемию. Товарооборот только за 2 месяца этого года вырос на 63%. 10 мая этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с первым официальным визитом в Турецкую Республику для того, чтобы обсудить дальнейшее расширение стратегического партнерства двух государств. О том, как будут развиваться отношения между странами и сколько инвестиций планирует вложить Турция в экономику РК, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Турция инвестировала $680 млн в экономику Казахстана в 2021 году

2 марта 2022 года Казахстан и Турецкая Республика отметили 30-летнюю годовщину дипломатических отношений. На сегодня два государства являются важными стратегическими партнерами. При этом, развитие партнерства берет начало с самого обретения Независимости Казахстаном. Турция стала первой страной, официально признавшей независимость РК.

Уже 2 марта 1991 года между странами были установлены дипломатические отношения. Турецкая дипмиссия стала первым иностранным представительством в истории независимого Казахстана.

В 2009 году Казахстан и Турция вывели свое сотрудничество уже на новый уровень стратегического партнерства. Страны заявили о своем намерении развивать сотрудничество во всех сферах.

А в 2012 году тогда еще Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в РК с официальным визитом, в рамках которого были подписаны Совместное заявление о создании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня и Совместная экономическая программа «Новая Синергия».

Таким образом, динамика развития отношений двух государств всегда отличалась стабильностью роста. Об этом свидетельствует объем товарооборота между двумя странами, который вырос в 100 раз с 1991 года - с $30 млн до $5 млрд в год.

По данным Института экономических исследований, с начала 2022 года товарооборот между двумя странами только за два месяца (январь и февраль) составил $877 млн, что составляет +63% к прошлогоднему периоду.

На сегодня Турция входит в число пяти ведущих торговых партнеров Казахстана.

В 2021 году зафиксирован рекордный уровень прямых иностранных инвестиций из Турции в экономику Казахстана в сумме $680 млн.

Казахстан инвестировал в турецкую экономику более $1 млрд.

Два тюркоязычных государства, имеющих общую историю, духовное наследие и ценности, активно взаимодействуют на региональной и международной площадках.

Казахстан и Турция поддерживают важные инициативы по интеграции тюркского мира, в том числе, в рамках таких структур, как Организация тюркских государств, Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Международная Тюркская академия, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТЮРКПА).

В настоящее время братские страны углубляют сотрудничество в политике, экономике, торговле, инвестициях, обороне, оборонной промышленности, образовании, здравоохранении и гуманитарной сфере.

Приоритеты сотрудничества двух стран

10 мая текущего года Глава государства прибыл с официальным визитом в Турецкую Республику. В ходе двухдневного визита Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, участвовал в бизнес-форуме и встретился с предпринимателями Турции.

Ранее сообщалось, что одной из целей нынешних переговоров было обозначено доведение товарооборота двух стран с $5 до $10 млрд.

11 мая главы Казахстана и Турции на совместном брифинге для представителей СМИ сообщили, что провели обстоятельные переговоры по самым важным вопросам.

«Мы хорошо знаем, что турецкий народ всегда открыт и доброжелателен к Казахстану. Мы это постоянно чувствуем. В результате сегодняшней двусторонней встречи достигнуты важные договоренности. Данный визит откроет возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, военно-технической и других сферах. Особенно важным представляется для двух государств использование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута», ­– подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства указал на приоритетность этих мер, особенно, в условиях ухудшения геополитической ситуации.

«Для Казахстана Турция является одним из самых важных и надежных партнеров на Евразийском континенте. Отношения между нашими странами и народами, основанные на общих истории и духовном наследии, продолжают развиваться и выходят на уровень стратегического партнерства. Вашу искреннюю дружбу и братское отношение лучше всего характеризует казахская мудрость: «Дружба превыше богатства, но нет богатства, которое было бы превыше дружбы», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК обозначил в каких сферах есть потенциал для сотрудничества.

«В нашей стране имеется большой потенциал для развития таких сфер, как «зеленая» экономика, IT-технологии, космическая деятельность, промышленное производство. Приглашаю вас к совместной работе в этих областях. Мы готовы поддержать все инициативы турецких инвесторов и создать для них благоприятные условия», - сообщил Глава государства.

В свою очередь, турецкий лидер заявил о готовности вывести отношения между двумя странами на новый уровень и выразил свою поддержку реформам в Казахстане.

«Мы выводим наше взаимодействие на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция и Казахстан – две братские страны, которые связывают прочные узы, основанные на общности истории, языка, религии и культуры. Турецкий народ придает большое значение миру и стабильности в Казахстане. Ваши энтузиазм и решительность в деле строительства Нового Казахстана заслуживают большого уважения. Выражаю поддержку проводимым Вами масштабным реформам в стране», – сказал Президент Турции.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, строительстве и агропромышленном комплексе. Также речь шла об укреплении транспортно-транзитного партнерства и более полном использовании потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. Наряду с этим внимание было уделено сотрудничеству в области цифровизации, передовых технологий, туризма и образования. Было высказано предложение об открытии в Казахстане филиалов крупнейших технических вузов Турции.

По итогам переговоров Главы государств подписали Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве. По мнению Президентов Казахстана и Турции, итоги переговоров открывают перспективы для того, чтобы вывести многогранные отношения между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства.

В Алматы построят новый фармацевтический завод с участием турецких инвесторов

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният и турецкие инвесторы подписали соглашение о строительстве уже второго фармацевтического завода в нашей стране. Министр здравоохранения РК обсудила вопросы совместной реализации проектов с главой фармацевтической компании Nobel Ilac Хасан Улусой в рамках государственного визита Президента Казахстана в Турцию.

«В рамках дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, а также успешного показателя наших партнерских отношений служит сегодняшнее подписание Соглашения о сотрудничестве по строительству второго фармацевтического завода в городе Алматы», - сказала в ходе встречи А. Гиният.

Она напомнила, что в этом году исполняется ровно 20 лет со дня основания совместного казахстанского завода АО «Нобел АФФ» по производству фармацевтической продукции.

Компания Nobel Ilac планирует инвестировать дополнительно $55 млн в модернизацию и расширение действующего производства, а также строительство второго фармзавода в Алматы, где будет налажено производство препаратов в форме саше и высокотехнологичных биосимиляров.

В рамках подписанного Соглашения, компания ATABAY KİMYA SANAYİ TİCARET намерена инвестировать в строительство завода $10 млн. Сроки реализации проекта до конца 2023 года, число новых рабочих мест составит 200.

По словам Ажар Гиният, это предприятие позволит развивать отечественное производство оригинальных лекарственных средств и медицинских изделий, увеличить экспортный потенциал отечественной фармпродукции, а также нарастить научный и кадровый потенциал.

Торговый оборот продукции АПК вырос на 62%

В рамках визита Президента Казахстана в Турцию состоялась двусторонняя встреча министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева с министром сельского и лесного хозяйства Турции Вахитом Киришджи.

Несмотря на пандемию, министры двух стран отметили устойчивый рост торговых показателей в сфере АПК.

За январь-февраль 2022 года товарооборот с Турецкой Республикой по продукции АПК составил порядка $37 млн, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2021 года ($22,7 млн). Экспорт увеличился на 55% и составил $19,5 млн. Импорт увеличился на 69% и составил $17,1 млн.

По мнению министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева, потенциал развития торговли между двумя странами имеет большие перспективы. Казахстан заинтересован в наращивании экспорта мясной продукции, растительных масел и других продуктов животного происхождения. Есть заинтересованность в увеличении экспорта товаров глубокой переработки мясомолочной продукции (консервы мясные и мясорастительные, обезжиренное молоко, сливочное масло, кисломолочная продукция, сыры, творог и т.д.). Также в Казахстане есть спрос на турецкие фрукты и овощи, цитрусовые и др.

В ходе встречи Ербол Карашукеев выдвинул приоритетные направления сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Это переработка сельскохозяйственного сырья, а также производство качественных, доступных и конкурентоспособных продуктов питания.

«Есть большой потенциал сотрудничества в области аграрной науки и образования, а именно в проведении совместных научных исследований, обмене опытом и результатами научных исследований, в проведении совместных мероприятий по внедрению и развитию схемы аккредитации Халал, а также в развитии сотрудничества с Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA)», - отметил министр.

Также глава ведомства высоко оценил опыт Турции в развитии переработки кожи и шерсти.

«Казахстанская сторона заинтересована в привлечении вашего опыта в этом секторе для реализации совместных проектов, для этого у нас имеется достаточные объемы сырья», - подчеркнул Е. Карашукеев.

Он отметил опыт Турции, которая входит в тройку мировых лидеров по производству яблок, благодаря принятым мерам по развитию современных методов селекции. И в Казахстане садоводство является одной из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса, государством создаются все необходимые условия для привлечения в данную отрасль инвесторов, в том числе и зарубежных.

По словам министра, государством создан необходимый инвестиционный климат, оказывается стабильная государственная поддержка в виде субсидирования и льготного кредитования. Кроме того, Казахстан географически расположен так, что климат благоприятно сказывается на развитии садоводства.

«В этой связи, нашей стране хотелось бы развивать сотрудничество с турецкими инвесторами по производству саженцев по меристемной (in-vitro) технологии», - отметил глава Минсельхоза.

Он добавил, что одним из приоритетов для Казахстана является привлечение иностранных инвесторов в сферу переработки сельскохозяйственного сырья: мяса и молока, картофеля, сахарной свеклы, масличных культур, фруктов, овощей, кожевенного сырья.

За последние 5 лет Казахстан расширил площади льна в 2,5 раза до 1,5 млн га и стал одним из мировых лидеров по экспорту семян льна. Если ранее Турция закупала до 10 тыс. тонн льна в год, то только за два месяца 2022 года закупки казахстанского льна составили почти 8 тыс. тонн - рост в 6 раз.

На сегодня между двумя государствами осуществляется 25 проектов на сумму более $2,5 млрд. На стадии реализации – 54 перспективных проекта стоимостью более $1,3 млрд.

Рабига Нурбай