Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: где смотреть финал Лиги Европы

Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес». Начало встречи в 00:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Qazsport. Главным арбитром назначен немецкий судья Феликс Цвайер.

Отметим, что «Тоттенхэм» ранее дважды выигрывал этот турнир — в 1972 и 1984 годах, а «Манчестер Юнайтед» один раз — в сезоне 2016/2017.

Абсолютным рекордсменом турнира по количеству побед является испанская «Севилья» — на ее счету 7 трофеев. Лучшим бомбардиром в истории турнира остается бывший полузащитник сборной Швеции Хенрик Ларссон с 40 забитыми мячами.

В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал итальянский клуб «Аталанта».

Ранее сообщалось, что болельщики футбольных команд «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» вступили в стычку в Сан-Себастьяне, расположенном в 80 километрах от испанского Бильбао.