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    12:49, 21 Май 2025 | GMT +5

    Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: где смотреть финал Лиги Европы

    21 мая в испанском городе Бильбао состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими футбольными командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», передает корреспондент агентства Kazinform.

    финал Лиги Европы
    Фото: ru.uefa.com

    Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес». Начало встречи в 00:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Qazsport. Главным арбитром назначен немецкий судья Феликс Цвайер.

    Отметим, что «Тоттенхэм» ранее дважды выигрывал этот турнир — в 1972 и 1984 годах, а «Манчестер Юнайтед» один раз — в сезоне 2016/2017.

    Абсолютным рекордсменом турнира по количеству побед является испанская «Севилья» — на ее счету 7 трофеев. Лучшим бомбардиром в истории турнира остается бывший полузащитник сборной Швеции Хенрик Ларссон с 40 забитыми мячами.

    В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал итальянский клуб «Аталанта».

    Ранее сообщалось, что болельщики футбольных команд «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» вступили в стычку в Сан-Себастьяне, расположенном в 80 километрах от испанского Бильбао. 

    Теги:
    Спорт Футбол
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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