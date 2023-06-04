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Торжественное мероприятие в честь государственных символов прошло в Туркестане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Июня 2023, 16:44
Торжественное мероприятие в честь государственных символов прошло в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площади символов Туркестана состоялось итоговое мероприятие, посвященное Дню государственных символов РК, передает МИА «Казинформ».

Здесь собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения государственным символам и способствовать их пропаганде. На торжественном собрании был исполнен государственный гимн Республики Казахстан и поднят государственный флаг.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поздравил общественность с праздником.

«От всего сердца поздравляю вас с Днем государственных символов! В 1992 году, 4 июня, были утверждены государственные символы страны. Государственный флаг, герб, гимн - неотъемлемая часть нашей независимости, ценности, отражающие суверенитет и единство нашей страны. Сохранение независимости, достижение достоинства начинается с уважения к государственным символам. Почитание государственной символики - наш общий долг. Молодежь Туркестанского региона дорожит государственными символами. Пусть наш голубой флаг всегда развевается на мирном небе! Пусть наша страна процветает, крепнет наша государственность!», - сказал Дархан Сатыбалды.

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На торжественном мероприятии были награждены победители бегового марафона, который был проведен специально к этому празднику. Государственные служащие дали присягу на верное служение Родине. Известные в области и республике певцы пели патриотические песни. Завершила праздник песня Ескендира Хасангалиева «Атамекен».

В этот день в районах и городах области были организованы вело- и автопробеги, праздничные мероприятия, также туркестанцы с трепетом исполняли гимн страны.

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Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.


Туркестанская область   Патриотизм   Регионы   Общество   Госсимволы РК   День госсимволов РК   Туркестан  
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