    17:33, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Торжественно открытый ФОК-долгострой простаивает в Акмолинской области

    Родители спортсменов пожаловались на то, что открытый с приглашением известных спортсменов ФОК-долгострой в селе Красном Яре не работает, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Совсем недавно — в декабре прошлого года — состоялось долгожданное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Красный Яр, строительство которого началось еще в 2022 году. Местные жители были несказанно рады, что теперь их дети смогут посещать спортивные секции спорткомплекса и им не нужно будет возить их в Кокшетау. 

    В торжественном открытии приняли участи аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, а также серебряный призер Олимпийских игр в Париже по боксу Нұрбек Оралбай, чемпион мира Айбек Оралбай, двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай, мастер спорта Карина Ибрагимова и заслуженные мастера спорта.

    а
    Фото: акимат Акмолинской области

    Как сообщала тогда пресс-служба акимата Акмолинской области, общая площадь комплекса составляет 2,2 тыс. кв. м. Объект включает в себя универсальный спортивный зал, два бассейна, два специализированных зала для единоборств, футбольное поле на прилегающей территории, площадки для волейбола, помещения для секций и занятий с детьми. 

    В релизе также отмечалось, что «в комплексе уже работают спортивные секции: единоборства, бокс, қазақ күресі, игровые виды спорта, в том числе волейбол, а также плавание. На территории оборудованы две площадки для командных игр, воркаут-зона и беговая дорожка по периметру».

    Однако на сегодняшний день объект закрыт. Родители местной детворы не понимают, с чем это связано, и вновь вынуждены возить детей на секции в областной центр. 

    а
    Фото: акимат Акмолинской области

    В управлении физической культуры и спорта Акмолинской области заверили: вышеназванный физкультурно-оздоровительный комплекс начнет работу в следующий понедельник. 

    — Отдел строительства принял объект ранее, после чего потребовалось дополнительное время на оформление необходимой документации, настройку инженерных систем и организационные процедуры, связанные с вводом объекта в эксплуатацию. В настоящее время все подготовительные работы завершены, и ФОК готов к открытию для посетителей, — пояснили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, что строительство 24 домов, начатых семь лет назад, до сих пор не завершено в Атырау. 

    Теги:
    Спорт Регионы Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
