Торжественно открытый ФОК-долгострой простаивает в Акмолинской области

Совсем недавно — в декабре прошлого года — состоялось долгожданное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Красный Яр, строительство которого началось еще в 2022 году. Местные жители были несказанно рады, что теперь их дети смогут посещать спортивные секции спорткомплекса и им не нужно будет возить их в Кокшетау.

В торжественном открытии приняли участи аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, а также серебряный призер Олимпийских игр в Париже по боксу Нұрбек Оралбай, чемпион мира Айбек Оралбай, двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай, мастер спорта Карина Ибрагимова и заслуженные мастера спорта.

Фото: акимат Акмолинской области

Как сообщала тогда пресс-служба акимата Акмолинской области, общая площадь комплекса составляет 2,2 тыс. кв. м. Объект включает в себя универсальный спортивный зал, два бассейна, два специализированных зала для единоборств, футбольное поле на прилегающей территории, площадки для волейбола, помещения для секций и занятий с детьми.

В релизе также отмечалось, что «в комплексе уже работают спортивные секции: единоборства, бокс, қазақ күресі, игровые виды спорта, в том числе волейбол, а также плавание. На территории оборудованы две площадки для командных игр, воркаут-зона и беговая дорожка по периметру».

Однако на сегодняшний день объект закрыт. Родители местной детворы не понимают, с чем это связано, и вновь вынуждены возить детей на секции в областной центр.

Фото: акимат Акмолинской области

В управлении физической культуры и спорта Акмолинской области заверили: вышеназванный физкультурно-оздоровительный комплекс начнет работу в следующий понедельник.

— Отдел строительства принял объект ранее, после чего потребовалось дополнительное время на оформление необходимой документации, настройку инженерных систем и организационные процедуры, связанные с вводом объекта в эксплуатацию. В настоящее время все подготовительные работы завершены, и ФОК готов к открытию для посетителей, — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство 24 домов, начатых семь лет назад, до сих пор не завершено в Атырау.