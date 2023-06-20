Торжественная церемония встречи Франка-Вальтера Штайнмайера состоялась в Акорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В резиденции «Акорда» состоялась торжественная церемония встречи Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Германии.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде. В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.