телерадиокомплекс президента РК
    04:25, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Торнадо и сильные штормы угрожают более 50 млн человек в США

    Свыше 50 млн жителей США оказались в зоне риска из-за торнадо, крупного града и разрушительных ветров. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США, передает агентство Kazinform.

    По данным синоптиков, в штатах Миннесота, Висконсин и Канзас уже зафиксированы торнадо и крупный град размером с бейсбольный мяч.

    Повышенный уровень опасности объявлен для ряда регионов, включая Айову, южную часть Висконсина, север Иллинойса, северные районы Индианы и Огайо, а также юг Мичигана.

    Метеорологи предупреждают, что в зоне риска находятся крупные города, такие как Чикаго, Милуоки, Де-Мойн и Детройт. Здесь ожидаются сильнейшие торнадо, разрушительные порывы ветра и крупный град.

    Штормы прогнозируются и на территории от Оклахомы до южного Висконсина. Под угрозой также окажутся части Пенсильвании и Огайо, включая города Питтсбург и Кливленд.

    Жителей призвали следить за обновлениями прогнозов и соблюдать меры безопасности на фоне ухудшения погодных условий.

    Напомним, в конце января США накрыл зимний шторм «Ферн» — один из мощнейших за последние 100 лет. Были отменены более 13 тысяч авиарейсов, непогода оставила без электричества порядка 140 тысяч потребителей, на улицах Нью-Йорка были найдены тела людей, погибших из-за погодных условий.

    Жанар Альжанова
