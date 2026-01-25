РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:37, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Режим ЧС из-за зимнего шторма «Ферн» ввели в ряде штатов США

    США накрыл зимний шторм «Ферн» — один из мощнейших за последние 100 лет, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Режим ЧС из-за зимнего шторма «Ферн» ввели в ряде штатов США
    Фото: DW

    Издание пишет, что более 13 000 авиарейсов отменили в США из-за зимнего шторма «Ферн», который накрыл значительную часть страны. Метель, снег и ледяной дождь продолжатся там как минимум несколько дней. 

    К вечеру 24 января непогода оставила без электричества более 139 тысяч потребителей, это число продолжает расти. Большинство отключений — в штатах Техас и Луизиана. В Нью-Йорке на улицах найдены тела трех человек, погибших из-за погодных условий: мужчин в возрасте 67 и примерно 30 лет, а также пожилой женщины.

    Президент США Дональд Трамп на фоне непогоды одобрил введение федерального режима чрезвычайной ситуации в штатах Южная Каролина, Вирджиния, Теннесси, Джорджия, Северная Каролина, Мэриленд, Арканзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Индиана и Западная Вирджиния. Он призвал граждан «оставаться в безопасности и тепле».

    По данным министерства внутренней безопасности США, критические погодные условия сложились как минимум в 17 штатах и в столичном округе Колумбия. В 12 штатах для борьбы с последствиями шторма мобилизованы служащие Национальной гвардии.

    — Национальная метеорологическая служба США назвала «Ферн» «необычайно масштабным и продолжительным зимним штормом». Метеорологи прогнозируют, что он принесет масштабное и сильное обледенение на юго‑восток страны и может вызвать «от крайне разрушительных до локально катастрофических последствий». По словам мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, власти ожидают по меньшей мере 20-23 сантиметров снега, а также морозы, которые продлятся до конца января, — говорится в сообщении. 

    Предположительно, последствия бури так или иначе скажутся на более чем 220 млн жителей США. 

    Напомним, в конце прошлого года северо-восток США накрыл зимний шторм, сопровождающийся снегом и ледяным дождем, что вызвало сбои в авиасообщении в послепраздничные выходные. В связи с погодными условиями власти Нью-Йорка и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.

    Теги:
    Режим ЧС Мировые новости Зима США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают