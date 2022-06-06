Торговый дом загорелся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В пристроенной к торговому дому донерной произошло возгорание в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что пожар произошел 6 июня в 05:45. Горела донерная, пристроенная к торговому дому.

«Огонь перекинулся на расположенное на втором этаже помещение и кровлю торгового дома по адресу: Медеуский район, ул. Мендекулова, 98. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Первые подразделения прибыли к месту вызова в 05:50. Пожар локализован в 06:16 и ликвидирован в 06:30. Отстояли значительную площадь торгового дома. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении пожара задействовано 13 единиц техники и 50 человек личного состава», - уточнили в пресс-службе ДЧС.







