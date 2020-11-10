Торговым центрам разрешили работать по воскресеньям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы торгово-развлекательные центры будут работать и в воскресенье. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас постановлением главного санитарного врача республики по времени работы торговых центров не регламентируется. Если раньше в субботу и воскресенье они не работали, то теперь торговые центры будут работать, но работа ТЦ сокращена на один час», - пояснил он.

Ранее Жандарбек Бекшин подписал постановление, в котором разрешил деятельность торгово-развлекательных центров, торговых объектов до 22 часов при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя.

Также разрешена деятельность непродовольственных и продовольственных крытых рынков до 17:00 часов при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя.

Разрешена деятельность объектов общественного питания, расположенных в отдельных помещениях ТРЦ до 22 часов при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований постановления главного санврача.