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Торговым центрам разрешили работать по воскресеньям в Алматы

10 Ноября 2020 17:24
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Торговым центрам разрешили работать по воскресеньям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы торгово-развлекательные центры будут работать и в воскресенье. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас постановлением главного санитарного врача республики по времени работы торговых центров не регламентируется. Если раньше в субботу и воскресенье они не работали, то теперь торговые центры будут работать, но работа ТЦ сокращена на один час», - пояснил он.

Ранее Жандарбек Бекшин подписал постановление, в котором разрешил деятельность торгово-развлекательных центров, торговых объектов до 22 часов при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя.

Также разрешена деятельность непродовольственных и продовольственных крытых рынков до 17:00 часов при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя.

Разрешена деятельность объектов общественного питания, расположенных в отдельных помещениях ТРЦ до 22 часов при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований постановления главного санврача.


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#Алматы   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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