28 Августа 2022 17:17

Торговые бутики горели на оптовке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные за 25 минут локализовали загорание одноэтажных торговых бутиков и отстояли от огня оптомаркет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, 28 августа в 15:42 пожарные расчеты направлены на сообщение о пожаре в Алмалинский район, ул. Райымбека, 212д/2.

«По прибытии в 15:49 установлено горение одноэтажных торговых бутиков и столовой. Создалась угроза распространения на двухэтажное здание магазина «Сабыржан». На месте создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Принятыми мерами пожар локализован за 25 минут в 16:16, ликвидирован полностью в 16:31», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В ведомстве отметили, что личный состав ДЧС города Алматы переведен на усиленный вариант несения службы в праздничные дни.

Ранее сообщалось о загорании одноэтажного кафе на территории рынка «Саудакент».