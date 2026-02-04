Торговое соглашение с Монголией расширяет экспортные возможности Казахстана — Нургуль Тау

По ее словам, соглашение имеет стратегическое значение для Казахстана, поскольку напрямую отвечает задачам диверсификации экспорта и укрепления продовольственной безопасности.

— Для Республики Казахстан Монголия является не просто географическим соседом, но и ключевым партнёром в Азиатском регионе. Подписание Временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией — это стратегический шаг, который напрямую отвечает интересам нашей страны по диверсификации экспорта и укреплению продовольственной безопасности региона, — отметила Нургуль Тау.

Депутат подчеркнула, что документ открывает отечественным производителям доступ к рынку Монголии на льготных условиях и существенно снижает торговые барьеры.

— Казахстан получает возможность беспошлинно поставлять в Монголию критически важные товары — пшеницу, ячмень, кукурузу, муку, макаронные изделия, кондитерскую продукцию и другие товары. Если раньше они облагались пошлинами, то теперь барьеры практически обнуляются, — сказала она.

По словам Нургуль Тау, соглашение создает предпосылки не только для роста товарооборота, но и для более глубокой экономической кооперации.

— Это соглашение позволит Казахстану не просто торговать, а формировать новые цепочки добавленной стоимости, — подчеркнула депутат.

В заключение она отметила, что реализация соглашения станет важным вкладом в укрепление экономического суверенитета страны и повышение устойчивости национальной экономики.

Напомним, Мажилис ратифицировал временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией.