Торговое соглашение с Монголией расширяет экспортные возможности Казахстана — Нургуль Тау
Монголия является для Казахстана не просто географическим соседом, но и одним из ключевых партнеров в Азиатском регионе. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Нургуль Тау в интервью корреспонденту агентства Kazinform, комментируя подписание Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и Монголией.
По ее словам, соглашение имеет стратегическое значение для Казахстана, поскольку напрямую отвечает задачам диверсификации экспорта и укрепления продовольственной безопасности.
— Для Республики Казахстан Монголия является не просто географическим соседом, но и ключевым партнёром в Азиатском регионе. Подписание Временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией — это стратегический шаг, который напрямую отвечает интересам нашей страны по диверсификации экспорта и укреплению продовольственной безопасности региона, — отметила Нургуль Тау.
Депутат подчеркнула, что документ открывает отечественным производителям доступ к рынку Монголии на льготных условиях и существенно снижает торговые барьеры.
— Казахстан получает возможность беспошлинно поставлять в Монголию критически важные товары — пшеницу, ячмень, кукурузу, муку, макаронные изделия, кондитерскую продукцию и другие товары. Если раньше они облагались пошлинами, то теперь барьеры практически обнуляются, — сказала она.
По словам Нургуль Тау, соглашение создает предпосылки не только для роста товарооборота, но и для более глубокой экономической кооперации.
— Это соглашение позволит Казахстану не просто торговать, а формировать новые цепочки добавленной стоимости, — подчеркнула депутат.
В заключение она отметила, что реализация соглашения станет важным вкладом в укрепление экономического суверенитета страны и повышение устойчивости национальной экономики.
Напомним, Мажилис ратифицировал временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией.