    Торговое соглашение с Монголией расширяет экспортные возможности Казахстана — Нургуль Тау

    Монголия является для Казахстана не просто географическим соседом, но и одним из ключевых партнеров в Азиатском регионе. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Нургуль Тау в интервью корреспонденту агентства Kazinform, комментируя подписание Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и Монголией.

    ТАУ Нургул
    Фото: instagram.com/nurgul_tau/

    По ее словам, соглашение имеет стратегическое значение для Казахстана, поскольку напрямую отвечает задачам диверсификации экспорта и укрепления продовольственной безопасности.

    — Для Республики Казахстан Монголия является не просто географическим соседом, но и ключевым партнёром в Азиатском регионе. Подписание Временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией — это стратегический шаг, который напрямую отвечает интересам нашей страны по диверсификации экспорта и укреплению продовольственной безопасности региона, — отметила Нургуль Тау.

    Депутат подчеркнула, что документ открывает отечественным производителям доступ к рынку Монголии на льготных условиях и существенно снижает торговые барьеры.

    — Казахстан получает возможность беспошлинно поставлять в Монголию критически важные товары — пшеницу, ячмень, кукурузу, муку, макаронные изделия, кондитерскую продукцию и другие товары. Если раньше они облагались пошлинами, то теперь барьеры практически обнуляются, — сказала она.

    По словам Нургуль Тау, соглашение создает предпосылки не только для роста товарооборота, но и для более глубокой экономической кооперации.

    — Это соглашение позволит Казахстану не просто торговать, а формировать новые цепочки добавленной стоимости, — подчеркнула депутат.

    В заключение она отметила, что реализация соглашения станет важным вкладом в укрепление экономического суверенитета страны и повышение устойчивости национальной экономики.

    Напомним, Мажилис ратифицировал временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией.

