Мажилис ратифицировал временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией

— Соглашение предусматривает отмену импортных таможенных пошлин в отношении 367 товарных позиций между странами ЕАЭС и Монголией. Соглашение заключается сроком на три года с автоматическим продлением еще на три года, — сообщила исполняющая обязанности министра торговли и интеграции Жанель Кушакова.

По ее словам, документ охватывает технические, а также санитарные и фитосанитарные меры, вопросы таможенного сотрудничества и меры по защите внутреннего рынка, наряду с другими аспектами торгового взаимодействия.

— Данное соглашение создает благоприятные условия для выхода товаров на рынок Монголии. Его ратификация не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета, — отметила она.

Ранее мы писали о том, что Казахстан и Монголия нацелены на увеличение товарооборота до $500 млн.