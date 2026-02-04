РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:22, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Мажилис ратифицировал временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией

    Мажилис ратифицировал временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Монголией с другой стороны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан Монголия
    Фото: Акорда

    — Соглашение предусматривает отмену импортных таможенных пошлин в отношении 367 товарных позиций между странами ЕАЭС и Монголией. Соглашение заключается сроком на три года с автоматическим продлением еще на три года, — сообщила исполняющая обязанности министра торговли и интеграции Жанель Кушакова.

    По ее словам, документ охватывает технические, а также санитарные и фитосанитарные меры, вопросы таможенного сотрудничества и меры по защите внутреннего рынка, наряду с другими аспектами торгового взаимодействия.

    — Данное соглашение создает благоприятные условия для выхода товаров на рынок Монголии. Его ратификация не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета, — отметила она.

    Ранее мы писали о том, что Казахстан и Монголия нацелены на увеличение товарооборота до $500 млн.

    Теги:
    Пошлины Казахстан Торговля Таможня ЕАЭС Монголия
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
