    14:57, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и России многогранно — Песков

    Торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана многогранно, все его сферы будут обсуждаться президентами Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым в ходе встречи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: Акорда

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президенты Казахстана и России в ходе встречи обсудят все сферы сотрудничества двух стран.

    — У нас торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном весьма многогранно, и оно охватывает практически все возможные сферы сотрудничества. Поэтому все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться в обязательном порядке. Все они носят взаимовыгодный характер, — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

    Государственный визит Токаева в Россию проходит 11 и 12 ноября. В ходе переговоров Токаев и Путин обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

    Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.

     

