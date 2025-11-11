Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и России многогранно — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президенты Казахстана и России в ходе встречи обсудят все сферы сотрудничества двух стран.

— У нас торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном весьма многогранно, и оно охватывает практически все возможные сферы сотрудничества. Поэтому все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться в обязательном порядке. Все они носят взаимовыгодный характер, — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Государственный визит Токаева в Россию проходит 11 и 12 ноября. В ходе переговоров Токаев и Путин обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.