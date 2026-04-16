    22:36, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Топ-юниор ITF Зангар Нурланулы провел мастер-класс в Туркестане

    Один из сильнейших юниоров мира, уроженец Туркестана Зангар Нурланулы, занимающий 10-е место в рейтинге ITF Juniors, посетил родной город в преддверии турнира серии ATP Challenger 50 в Шымкенте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    В рамках визита спортсмен провел мастер-класс для юных теннисистов. Он поработал с детьми на корте, поделился профессиональными советами, а также уделил внимание каждому участнику — сфотографировался, раздал автографы и ответил на вопросы начинающих
    спортсменов.

    Фото: Kazinform

    Особым моментом стала посадка дерева на территории теннисного центра — символичный вклад в развитие спортивной инфраструктуры и поддержку будущих поколений.

    Фото: Kazinform

    Кроме того, Зангар Нурланулы посетил Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, где отдал дань уважения историческому и духовному наследию региона.

    Завершился визит встречей с акимом Туркестанской области Нуралханом Кушеровым. В ходе беседы стороны обсудили развитие тенниса и меры поддержки молодых спортсменов в регионе.

    — Я был очень рад пообщаться с детьми, увидеть их искренние эмоции и любовь к теннису. Не так часто удается бывать дома в Туркестане, поэтому такие моменты особенно ценны. Это придает мне дополнительную мотивацию и вдохновляет перед началом турнира в Шымкенте, — отметил Зангар Нурланулы.

    Ранее казахстанский теннисист, 305-я ракетка мира, 25-летний Бейбит Жукаев начал челленджер-турнир в Пусане.

    Адиль Саптаев
