Топ-юниор ITF Зангар Нурланулы провел мастер-класс в Туркестане
Один из сильнейших юниоров мира, уроженец Туркестана Зангар Нурланулы, занимающий 10-е место в рейтинге ITF Juniors, посетил родной город в преддверии турнира серии ATP Challenger 50 в Шымкенте, передает корреспондент агентства Kazinform.
В рамках визита спортсмен провел мастер-класс для юных теннисистов. Он поработал с детьми на корте, поделился профессиональными советами, а также уделил внимание каждому участнику — сфотографировался, раздал автографы и ответил на вопросы начинающих
спортсменов.
Особым моментом стала посадка дерева на территории теннисного центра — символичный вклад в развитие спортивной инфраструктуры и поддержку будущих поколений.
Кроме того, Зангар Нурланулы посетил Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, где отдал дань уважения историческому и духовному наследию региона.
Завершился визит встречей с акимом Туркестанской области Нуралханом Кушеровым. В ходе беседы стороны обсудили развитие тенниса и меры поддержки молодых спортсменов в регионе.
— Я был очень рад пообщаться с детьми, увидеть их искренние эмоции и любовь к теннису. Не так часто удается бывать дома в Туркестане, поэтому такие моменты особенно ценны. Это придает мне дополнительную мотивацию и вдохновляет перед началом турнира в Шымкенте, — отметил Зангар Нурланулы.
