Топ-юниор ITF Зангар Нурланулы провел мастер-класс в Туркестане

В рамках визита спортсмен провел мастер-класс для юных теннисистов. Он поработал с детьми на корте, поделился профессиональными советами, а также уделил внимание каждому участнику — сфотографировался, раздал автографы и ответил на вопросы начинающих

спортсменов.

Особым моментом стала посадка дерева на территории теннисного центра — символичный вклад в развитие спортивной инфраструктуры и поддержку будущих поколений.

Кроме того, Зангар Нурланулы посетил Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, где отдал дань уважения историческому и духовному наследию региона.

Завершился визит встречей с акимом Туркестанской области Нуралханом Кушеровым. В ходе беседы стороны обсудили развитие тенниса и меры поддержки молодых спортсменов в регионе.

— Я был очень рад пообщаться с детьми, увидеть их искренние эмоции и любовь к теннису. Не так часто удается бывать дома в Туркестане, поэтому такие моменты особенно ценны. Это придает мне дополнительную мотивацию и вдохновляет перед началом турнира в Шымкенте, — отметил Зангар Нурланулы.

Ранее казахстанский теннисист, 305-я ракетка мира, 25-летний Бейбит Жукаев начал челленджер-турнир в Пусане.