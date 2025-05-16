Назван топ-5 уникальных скрытых уголков Казахстана

Министерство туризма и спорта предлагает подборку пяти направлений, которые откроют Казахстан с новой, неизведанной стороны.

Фото: astana.citypass.kz

Кургалжынский заповедник (Акмолинская область). Всего в двух часах езды от Астаны находится самая северная в мире гнездовая колония фламинго. Заповедник входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Сарыарка — степи и озера Северного Казахстана». Весной и летом здесь можно наблюдать не только фламинго, но и сотни других редких видов птиц.

Фото: advantour.com

Горы Тарбагатай (ВКО и область Абай). Уединенные и живописные горы на востоке страны, славящиеся петроглифами, пастбищами и дикой природой. Местность интересна как для треккинга, так и для этнотуризма — здесь сохранился традиционный уклад кочевых сообществ.

Фото: advantour.com

⁠Северный маршрут Мангистау (Мангистауская область) — менее известное направление региона, включающее такие уникальные объекты, как обвал Жыгылган, каньон Капамсай, долина шаров Торыш и подземные мечети Султан-Упе и Шакпак-Ата. Основной точкой маршрута является визит-центр Сартас, предоставляющий все необходимые туристские услуги.

Фото: culttourism.ru

⁠Пещеры и ущелья Южного Казахстана. Пещера Акмешит (Туркестанская область) — огромная карстовая полость с естественным сводом, через который проникает дневной свет. Ущелье Сайрам-Су (Туркестанская область) — живописная часть Западного Тянь-Шаня с чистейшей горной рекой и смотровыми площадками.

Фото: tripadvisor.ru

Тургеньское ущелье и водопады (Алматинская область). Менее известное среди иностранных туристов место, сочетающее доступность (всего 90 км от Алматы) с природным великолепием. Здесь расположены альпийские луга, арчовые леса, оленеводческие фермы и несколько водопадов, включая Медвежий.

Потенциал развития этнотуризма в любом регионе нашей страны довольно большой, но и министерство, и местные управления туризма по-прежнему делают акцент на развитии топовых туристических точек.

Ранее в Алматы опубликовали гастрогид, в котором собраны заведения и маршруты, предлагающие гостям города особые блюда и кулинарные впечатления