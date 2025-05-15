Этнотуризм в Казахстане: потенциал и проблемные вопросы

Самобытность – наша главная фишка

В Шымкенте, к примеру, давно работает подземный этнографический музей «Кылует», организованный обычным жителем города Кендебаем Карабдаловым. Талантливый дизайнер, художник и искусствовед все здесь создал своими руками: от помещения до многочисленных музыкальных инструментов, на которых, к слову, играет сам. В музее также можно увидеть различные глиняные бытовые приборы и кувшины, повествующие о том, как жили древние казахи. Их мастер тоже сделал сам.

Фото: sxodim.com

На пасеку Веры Климовой в Алтайских горах несколько лет назад даже приезжали представители ПРООН. Пчеловод в пятом поколении организовала гостевой домик на территории фермы, завещанной ей отцом, недалеко от Усть-Каменогорска, куда теперь съезжаются туристы со всего мира. Здесь можно не только понаблюдать за тем, как работает с ульями Вера Павловна, и купить настоящий, вкуснейший казахстанский мед, но и получить лечение: пчелами, медом, пыльцой, прополисом, маточным молочком и даже пчелиным гулом (ульетерапия).

Фото: UNDP

Гид из Туркестанской области Рустем Егенбердиев уверен: именно такие мелкие самобытные гостевые домики где-нибудь в отдаленных аулах и живописных местах и следует развивать, чтобы повышать интерес иностранного туриста к нашей культуре.

Сам гид уже 14 лет ведет экскурсии на английском по объектам Туркестанской и Жамбылской областей. Наиболее привлекательными для иностранных туристов он назвал архитектурный комплекс Акыртас, мавзолей Айша биби, заповедник Аксу-Жабаглы, руины древнего города Отырар, региональный краеведческий археологический музей в Таразе и сам город Туркестан. Однако за время работы гид заметил одну особенность: больше всего впечатлений иностранные туристы всегда получают именно от знакомства с реальной культурой и традициями, от общения с местными жителями.

Фото: личный архив Р. Егенбердиева

- Я возглавляю Общественное объединение «Замир» Тюлькубасского района, на базе которого в 2016 году мы создали волонтерский клуб бабушек. Эти бабушки организуют очень много социальных проектов. Один из них – этнотуристический. Привожу туристов в самое обычное село, где наши бабушки в традиционной одежде встречают их с шашу, тут же готовят бауырсаки, таба нан, кормят их настоящей домашней едой – конечно же, мясом по-казахски, овощами со своего огорода. Тут же рукодельничают, показывают свое ремесло, что-то продают из сувениров. Если два-три дня эти туристы бывают в наших краях, они всегда отмечают, что самым интересным был именно обед в обычном доме. Но такие вещи у нас, к сожалению, пока не развиты, - отмечает Р. Егенбердиев.

Иногда для туристов из Италии, Голландии, Норвегии, Германии и многих других стран гид организует игру кокпар – тоже довольно зрелищное мероприятие, которое оставляет живые эмоции.

- В больших туристических компаниях работает много хороших людей, но многие из них трудились в советское время, когда политика была другая, и туристам показывали только суперкрасивые дороги, здания, luxury-гостиницы, чтобы они подумали, что СССР – супердержава. И обычных людей, фермеров туроператоры до сих пор у нас показывать не хотят, - сетует Р. Егенбердиев.

Открой свое дело – внеси вклад в туризм родного региона

К сожалению, сегодня не каждый сельский житель в глубинке в курсе о бизнес-возможностях, которые таит в себе его регион. Либо в курсе, но не знает, с чего начать, как создать из маленькой идеи прибыльный туристический бизнес и зарабатывать на нем.

Мы обратились в Kazakh Tourism, чтобы узнать, есть ли какие-то программы для обучения начинающих сельских предпринимателей. Как оказалось, есть: с 2020 года они проводят полевые исследования с выездом в регионы, где осуществляется поиск и выявление перспективных точек и инициативных групп, готовых развивать агротуризм.

- В рамках этих выездов проводятся обучающие мероприятия для сельских жителей в регионах Казахстана. Во время вводных курсов сельские жители получают информацию об услугах, которые можно оказывать туристам в селах, о способах привлечения клиентов и многом другом. Курсы по агротуризму уже прошли 450 жителей из 50 населенных пунктов в 9 регионах страны, - сообщили в Kazakh Tourism.

Кроме того, с 2021 года проходят двухдневные тренинги по открытию и ведению деятельности гостевых домов, где сельские жители получают практические инструкции о том, как открыть гостевой дом, знакомятся со стандартами обслуживания туристов, продвижением предоставляемых услуг, им также разъясняются меры господдержки. На сегодня тренинги прошли 496 жителей из 24 населенных пунктов в 10 регионах Казахстана. В дополнение Kazakh Tourism создал на эту тему 5 курсов на платформе Онлайн-академии внутреннего туризма.

Депутат Мажилиса РК Гульдара Нурымова идею развития именно регионального туризма активно поддерживает. В пример она приводит опыт зарубежных стран, где популярны экодеревни.

- Можно тоже похожие экодеревни организовать, где в юртах будут как раз наши ремесленники показывать свой богатый опыт: то же войлоковаляние, приготовление пищи, изготовление изделий ювелирных, из кожи, из дерева. Это же еще и отличная возможность передать свое мастерство будущим поколениям, заинтересовать молодежь, - отметила Г. Нурымова. - Во всех арабских и европейских странах ближнего и дальнего зарубежья сегодня обращаются к своей истории, стараются показать свою идентичность, неповторимость, отличие от других народов. У нас есть, чем гордиться, у нас есть свои духовные, исторические ценности, которые мы должны продвигать.

Фото: parlam.kz

Без поддержки сложновато…

Чтобы ремесленничество и такой местный туризм, основанный на нашей самобытности и уникальности, развивались, подчеркивает депутат Г. Нурымова, нужна государственная поддержка.

- Должен быть отдельный закон о ремесленничестве, поскольку эта категория людей не относится ни к туризму, ни к предпринимательству, ни к креативной индустрии. Сейчас этот закон готовится. Я думаю, его обязательно примут, потому что ремесленникам безусловно нужна господдержка в виде льгот, помещений, ведь именно они испокон веков являются носителями наших традиций и могут передать их будущим поколениям, - рассказала Г. Нурымова.

В 2022 году Минтуризма запустило программу, в которой предусмотрены меры господдержки субъектов предпринимательства в сфере туризма. Сюда вошли: субсидирование расходов туроператоров на въездной туризм, стоимости авиабилетов для несовершеннолетних пассажиров, содержания санитарно-гигиенических помещений; возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов, на строительство и реконструкцию объектов туристского обслуживания, на приобретение автомобиля для туристической деятельности; а также возмещение затрат на строительство объектов придорожного сервиса.

- Однако в программе были субсидии для гостиниц, которые имеют больше 30 номеров. Мы тогда говорили: если инвестор или бизнесмен строит гостиницу, где больше 30 номеров, зачем ему поддержка – дайте ему кредит, он сможет его выплатить. Поддержка нужна как раз маленьким гостевым домам, гостиницам, хостелам, которые находятся вблизи заповедников, нацпарков, в городах, - отмечает гид Р. Егенбердиев.

Проблему он видит в том, что не налажена связь между госорганами и специалистами на местах.

- Люди в министерстве при принятии решений не советуются с теми, кто непосредственно работает «в поле». У нас в отраслевых департаментах и управлениях почему-то думают, что для развития туризма нужны именно тендеры и звезды типа Кайрата Нуртаса. Господдержка тех же гостевых домов будет гораздо более экономным вариантом. Да даже те же таблички с адресами на английском повесить в небольших городах было бы очень кстати, - рассуждает Р. Егенбердиев.

Гид предлагает создать единую национальную программу поддержки туризма минимум на пять лет, в рамках которой бы в том числе регулировалась деятельность экскурсоводов, так как сегодня над ними фактически нет контроля.

- Если я поеду со своей группой гидом в Узбекистан, меня могут оштрафовать, а у нас и узбекские, и кыргызские, и российские гиды ходят. Мы сейчас как раз отправили предложение в управление туризма Туркестанской области, чтобы создали какую-то общую книгу, собрав все обзорные лекции туристических объектов. Гиды бы сдавали по этой книге экзамен и только потом могли бы работать. А то я рассказываю про Арыстан-баб что-то одно, рядом гид стоит – говорит вообще другое. Так не пойдет. Должны быть стандарты. Но опять же, такие проблемы должны решаться не сверху, а в содействии с людьми, работающими «в поле», - подчеркнул Р. Егенбердиев.

Кроме того, считает он, хорошо было бы в эту программу включить разъяснительную работу по туристической культуре, потому что неоднократно туристы в его сопровождении сталкиваются с неподобающим поведением: люди показывают пальцем на афроамериканцев, на базарах охранники агрессивно реагируют на фотографирование товаров.

- Я был по проекту сельского туризма еще в 2018 году в Германии, в Латвии, иногда по делам езжу в Ташкент – там иностранного туриста по-другому принимают. В рамках общенациональной программы хорошо было бы на ТВ, в соцсетях показывать, как правильно относиться к гостям страны. Рассказывать, сколько денег оставляет один турист в Казахстане, какую часть будет иметь из этих денег каждый казахстанец. Мы, казахи, ведь гостеприимный народ, и нужно уметь это правильно показывать, доносить, причем не только в крупных городах, - заключает гид.

Ранее в Минтуризма нам рассказали о том, где искать официальных гидов и как проверить турагентство.