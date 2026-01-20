02:35, 20 Январь 2026 | GMT +5
ТОП-5 самых популярных услуг в январе назвали в ЦОНах
В январе этого года казахстанцы чаще всего обращались в центры обслуживания населения за услугами, связанными с недвижимостью и пенсиями, передает агентство Kazinform.
Лидируют пять направлений:
- регистрация недвижимости — 43 433 обращения;
- исправление данных в базах — 15 050;
- кадастровые и технические сведения, получение техпаспорта — 14 173;
- назначение базовой пенсии — 9 712;
- пенсия по возрасту — 9 392.
Как отмечается, ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные и специализированные центры принимают граждан до 20:00 в будние дни и до 13:00 по субботам, так что успеть оформить нужные документы можно даже после работы.
Напоним, что казахстанские центры обслуживания населения ожидает масштабная трансформация. ЦОНы будут переформатированы в цифровые офисы населения с упором на самообслуживание и онлайн-получение госуслуг.