    02:35, 20 Январь 2026 | GMT +5

    ТОП-5 самых популярных услуг в январе назвали в ЦОНах

    В январе этого года казахстанцы чаще всего обращались в центры обслуживания населения за услугами, связанными с недвижимостью и пенсиями, передает агентство Kazinform. 

    мужчина, цон, обслуживание населения
    Фото: Правительство для граждан

    Лидируют пять направлений:

    • регистрация недвижимости — 43 433 обращения;
    • исправление данных в базах — 15 050;
    • кадастровые и технические сведения, получение техпаспорта — 14 173;
    • назначение базовой пенсии — 9 712;
    • пенсия по возрасту — 9 392.

    Как отмечается, ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные и специализированные центры принимают граждан до 20:00 в будние дни и до 13:00 по субботам, так что успеть оформить нужные документы можно даже после работы.

    Напоним, что казахстанские центры обслуживания населения ожидает масштабная трансформация. ЦОНы будут переформатированы в цифровые офисы населения с упором на самообслуживание и онлайн-получение госуслуг.

    Дамира Кеңесбай
