ТОП-5 самых популярных услуг в январе назвали в ЦОНах

Лидируют пять направлений:

регистрация недвижимости — 43 433 обращения;

исправление данных в базах — 15 050;

кадастровые и технические сведения, получение техпаспорта — 14 173;

назначение базовой пенсии — 9 712;

пенсия по возрасту — 9 392.

Как отмечается, ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные и специализированные центры принимают граждан до 20:00 в будние дни и до 13:00 по субботам, так что успеть оформить нужные документы можно даже после работы.

Напоним, что казахстанские центры обслуживания населения ожидает масштабная трансформация. ЦОНы будут переформатированы в цифровые офисы населения с упором на самообслуживание и онлайн-получение госуслуг.