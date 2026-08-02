Тонировка передних стекол в Казахстане: поможет ли она легче переносить жару

С наступлением лета и сильной жары в Казахстане вновь становится актуальной тема разрешения тонировки передних боковых стекол автомобилей. Действующее законодательство по-прежнему запрещает их затемнение. Рассматривается ли сегодня возможность изменения этих норм и что думают об этом эксперты — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Некоторые автомобилисты считают, что качественная тонировочная пленка способна сделать поездки комфортнее, снизить нагрев салона и защитить водителя и пассажиров от прямых солнечных лучей. Однако позиция государства в этом вопросе остается неизменной.

Почему тонировка запрещена

В Казахстане тонировка передних стекол запрещена с 2010 года. За это время вопрос отмены запрета неоднократно поднимался общественными активистами, автоэкспертами и депутатами. В прошлом году в Мажилисе предлагали легализовать платную тонировку передних боковых стекол, кроме того, была опубликована соответствующая петиция, собравшая подписи граждан.

Тем не менее правоохранительные органы продолжают придерживаться прежней позиции, считая, что затемнение передних стекол ухудшает обзорность, особенно в темное время суток, и может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. Ранее министр внутренних дел Ержан Саденов также заявлял, что тонировка передних стекол является неприемлемой с точки зрения обеспечения безопасности.

В ответе на официальный запрос редакции Kazinform Министерство внутренних дел напомнило, что требования к светопропусканию автомобильных стекол установлены техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», который действует на территории Казахстана с 2015 года.

Согласно документу, светопропускание ветрового стекла и стекол, обеспечивающих переднюю обзорность водителя, должно составлять не менее 70%. Кроме того, запрещается использование любых дополнительных покрытий и предметов, ограничивающих обзорность с места водителя. Под это требование подпадают тонировочные пленки, шторки, наклейки и другие элементы, размещаемые на лобовом и передних боковых стеклах.

За эксплуатацию автомобиля, не соответствующего требованиям технических регламентов, предусмотрена административная ответственность по части 5 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях. За незаконную тонировку передних боковых или лобового стекла водителю грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

При этом в МВД не сообщили, рассматривается ли возможность внесения изменений в законодательство и введения разрешенной платной тонировки передних боковых стекол. Между тем с наступлением жаркого сезона эта тема вновь вызывает интерес среди автомобилистов, особенно в южных регионах страны, где температура воздуха летом нередко превышает +40 градусов.

Мнения специалистов по этому вопросу разделились: одни считают, что современные технологии позволяют совместить комфорт и безопасность, другие уверены, что даже частичное затемнение передних стекол может создать дополнительные риски на дороге.

Международный опыт

Автомобильный эксперт Алексей Алексеев считает, что Казахстан остается одной из стран, где сохраняется запрет на тонировку передних стекол. При этом во многих государствах с жарким климатом она разрешена либо регулируется установленными требованиями.

— В Таиланде, Турции и Узбекистане тонировка передних стекол разрешена. В Узбекистане, например, она является платной. У нас запрет объясняли тем, что во время остановки автомобиля полицейские не могли видеть, кто находится в салоне, и опасались, что там могут находиться вооруженные преступники. Однако тонировка задних стекол в Казахстане разрешена, а значит, такие люди при необходимости могут находиться и на заднем сиденье. Кроме того, в США также разрешена тонировка, хотя уровень вооруженности населения там значительно выше. Поэтому, на мой взгляд, вопрос заключается не столько в самой пленке, сколько в алгоритмах действий сотрудников полиции и уровне их подготовки, — считает эксперт.

Фото: из личного архива спикера

По мнению Алексеева, безопасность сотрудников правоохранительных органов должна обеспечиваться прежде всего соответствующими инструкциями.

— Если водитель при остановке не опускает стекло, это уже повод насторожиться. Но подобные ситуации должны решаться через четкие регламенты и подготовку сотрудников, а не посредством полного запрета тонировки, — отметил он.

Когда вопрос касается не только комфорта

По словам эксперта, нынешняя аномальная жара вновь привлекла внимание к теме, однако сегодня речь идет уже не только об удобстве, но и о здоровье водителей. Особенно это касается таксистов, курьеров и тех, кто проводит за рулем большую часть рабочего дня.

— Левая рука водителя практически постоянно находится под прямыми солнечными лучами. Врачи уже рекомендуют избегать длительного воздействия ультрафиолета. Многие используют специальные защитные рукава или перчатки, но это не всегда удобно, — говорит Алексеев.

Он убежден, что современные качественные пленки не создают существенных препятствий для обзора, а вопрос можно решить не запретом, а четким регулированием требований к тонировке.

— Если бы тонировку разрешили, это было бы правильным решением. Я не вижу причин для ее полного запрета. Вопрос безопасности можно решить не ограничениями, а грамотными алгоритмами работы сотрудников полиции. Во многих странах мира тонировка разрешена, и это не создает серьезных проблем. На мой взгляд, необходимо регулировать не сам факт наличия тонировки, а степень светопропускания. Раньше, когда тонировка была разрешена, я использовал качественную американскую пленку «хамелеон»: на ярком солнце она становилась темнее, а в пасмурную погоду — светлее. Никаких проблем при эксплуатации не возникало. Поэтому необходимо не запрещать тонировку полностью, а установить требования к качеству пленки, определить допустимый уровень светопропускания и контролировать его с помощью специальных приборов. Именно такой подход сегодня применяется во многих странах мира, — подчеркнул Алексей Алексеев.

Безопасность превыше всего

Другой автомобильный эксперт Виктор Марсаков придерживается противоположной точки зрения. По его мнению, потенциальные преимущества не компенсируют возможных рисков. Он отмечает, что основной поток солнечного света попадает в салон через лобовое стекло, а не через боковые.

— Я категорически против разрешения тонировки передних стекол. Основной поток солнечного света попадает в салон именно через лобовое стекло, а не через боковые. При этом задние боковые стекла уже разрешено тонировать, и, на мой взгляд, этого вполне достаточно. Если проблема заключается в жаре, существуют современные прозрачные атермальные пленки, которые практически незаметны, но при этом эффективно отражают тепловое излучение, — сказал эксперт.

По его словам, такие материалы уже широко применяются в специализированных детейлинг-центрах и позволяют значительно снизить температуру в салоне автомобиля, не нарушая требований законодательства.

Главным аргументом против легализации тонировки Марсаков считает вопросы безопасности дорожного движения. Он отмечает, что прозрачные передние стекла позволяют не только сотрудникам полиции видеть водителя, но и другим участникам движения лучше оценивать дорожную обстановку.

Фото: Kazinform/ИИ

— Когда автомобили движутся параллельно, через прозрачные боковые стекла можно заранее заметить пешехода или другую потенциальную опасность. Это дает водителю дополнительную информацию о дорожной ситуации. Кроме того, в темное время суток тонировка неизбежно ухудшает обзорность, — отметил он.

Еще одним аргументом спикер называет возможность визуально оценить состояние человека за рулем.

— Важно понимать, кто находится за рулем. Это может быть несовершеннолетний, человек в состоянии опьянения или в неадекватном состоянии. Прозрачные стекла позволяют быстрее обратить внимание на подобные ситуации. Поэтому, если говорить именно о безопасности дорожного движения, разрешение тонировки передних боковых стекол, на мой взгляд, принесет больше рисков, чем преимуществ, — заключил Виктор Марсаков.

Что в итоге?

На сегодняшний день действующее законодательство остается неизменным. Согласно требованиям технического регламента, светопропускание передних стекол должно составлять не менее 70%, а использование дополнительных тонировочных покрытий запрещено.

Вместе с тем с наступлением каждого жаркого сезона вопрос вновь привлекает внимание автомобилистов. Одни говорят о необходимости повысить комфорт и защитить водителей от палящего солнца, другие считают приоритетом сохранение существующих требований безопасности. Пока же каких-либо заявлений о подготовке изменений в законодательство Министерство внутренних дел не делало.