Депутаты предложили легализовать платную тонировку передних боковых стекол авто в Казахстане

Как отметил мажилисмен Олжас Куспеков, мера рассматривается не только как механизм удовлетворения актуальных общественных запросов, но и как эффективный источник устойчивых неналоговых поступлений в бюджет.

— По официальным данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2025 года в стране зарегистрировано 6 млн. 176 тыс. транспортных средств, из которых 86,5% — легковые. Даже при охвате 5% автопарка и средней стоимости разрешения 50 МРП, объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 млрд тенге в год, — озвучил депутат.

По его словам, эти средства могут быть целенаправленно использованы на восстановление и развитие инфраструктуры — ремонт и содержание автомобильных дорог.

В запросе отмечается, что согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», допускается использование тонировки на передних боковых стёклах при условии светопропускания не менее 70%.

Депутаты предлагают закрепить эту норму на национальном уровне, введя платное разрешение по аналогии с системой VIP-номеров, которая в 2024 году принесла бюджету 15,8 млрд тенге.

— Международный опыт также подтверждает эффективность легализованной платной тонировки. К примеру, в Кыргызстане в 2024 году в бюджет поступило порядка 4 млрд тенге от выдачи разрешений на тонировку. В Узбекистане разрешение выдаётся при светопропускании от 70%. В ОАЭ и Южной Корее тонировка передних стёкол разрешена до 50% и 40% соответственно, при соблюдении технических требований и оплаты пошлины, — отметил Олжас Куспеков.

В этой связи депутаты просят Правительство: