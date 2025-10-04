Томирис Кадырхан представила Казахстан в конкурсе «Miss Grand International – 2025»
Томирис Кадырхан представила Казахстан в международном конкурсе красоты «Miss Grand International – 2025», который проходит в столице Таиланда Бангкоке, передает агентство Kazinform.
В этом году Казахстан впервые заявлен в конкурсе «Miss Grand International». Конкурс стартовал 29 сентября, а финал состоится 18 октября.
Как сообщается на странице обладательницы титула Miss Grand Qazaqstan 2024 в Instagram, Томирис Кадырхан родом из Кызылорды, ей 23 года. Томирис Кадырхан работает в крупной нефтеперерабатывающей компании и олицетворяет дух современной казахстанской женщины — успешной, амбициозной, но при этом женственной и харизматичной, она увлекается спортом, психологией и культурой.
Появились первые кадры с церемонии приветствия участниц.
Ранее сообщалось о том, что студентка из Таиланда стала «Мисс Мира 2025».