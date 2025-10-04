РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:19, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Томирис Кадырхан представила Казахстан в конкурсе «Miss Grand International – 2025»

    Томирис Кадырхан представила Казахстан в международном конкурсе красоты «Miss Grand International – 2025», который проходит в столице Таиланда Бангкоке, передает агентство Kazinform.

    Томирис Кадырхан в «Miss Grand International – 2025»
    Фото: кадр из видео

    В этом году Казахстан впервые заявлен в конкурсе «Miss Grand International». Конкурс стартовал 29 сентября, а финал состоится 18 октября.

    Томирис Кадырхан
    Фото: instagram.com/tosixq/

    Как сообщается на странице обладательницы титула Miss Grand Qazaqstan 2024 в Instagram, Томирис Кадырхан родом из Кызылорды, ей 23 года. Томирис Кадырхан работает в крупной нефтеперерабатывающей компании и олицетворяет дух современной казахстанской женщины — успешной, амбициозной, но при этом женственной и харизматичной, она увлекается спортом, психологией и культурой.

    Появились первые кадры с церемонии приветствия участниц. 

    Ранее сообщалось о том, что студентка из Таиланда стала «Мисс Мира 2025».

    Теги:
    Культура Конкурс красоты Казахстанцы Таиланд
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают