Студентка из Таиланда стала «Мисс Мира 2025»

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса: missworld.com.

В 72-м по счёту конкурсе приняли участие 108 девушек из разных стран мира.

Победительнице, 21-летней Сучате Чуангсри, предстоит совмещать титул с учёбой — она студентка факультета международных отношений и работает моделью. Также Сучата интересуется психологией и антропологией, занимается волонтёрской деятельностью в организациях, исследующих рак груди.

Сучата стала первой представительницей Таиланда, завоевавшей корону «Мисс Мира» за всю историю конкурса.

— Этот момент — не просто личная победа. Это исполнение мечты каждой девушки, которая хочет быть услышанной, увиденной и изменить мир. С титулом «Мисс Мира» я постараюсь добиться реальных перемен, — сказала победительница.

Финал конкурса прошёл в индийском городе Хайдарабад. Титул первой вице-мисс получила Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии.