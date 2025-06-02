РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:04, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Студентка из Таиланда стала «Мисс Мира 2025»

    Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Мира 2025» стала Сучата Чуангсри из Таиланда, передает агентство Kazinform. 

    Студентка из Таиланда стала «Мисс Мира 2025»
    Фото: Mohammed Aleemuddin

    Об этом сообщается на официальном сайте конкурса: missworld.com.

    В 72-м по счёту конкурсе приняли участие 108 девушек из разных стран мира.

    Победительнице, 21-летней Сучате Чуангсри, предстоит совмещать титул с учёбой — она студентка факультета международных отношений и работает моделью. Также Сучата интересуется психологией и антропологией, занимается волонтёрской деятельностью в организациях, исследующих рак груди.

    Сучата стала первой представительницей Таиланда, завоевавшей корону «Мисс Мира» за всю историю конкурса.

    — Этот момент — не просто личная победа. Это исполнение мечты каждой девушки, которая хочет быть услышанной, увиденной и изменить мир. С титулом «Мисс Мира» я постараюсь добиться реальных перемен, — сказала победительница.

    Финал конкурса прошёл в индийском городе Хайдарабад. Титул первой вице-мисс получила Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии.

    Теги:
    Конкурс красоты Таиланд В мире
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают