Только 71% жителей Костанайской области обеспечены водоснабжением

По последним данным управления энергетики и ЖКХ Костанайской области, из 501 населенного пункта услугами водоснабжения обеспечены 356. В процентах это составляет 71,1%. 145 сел до сих пор остаются без воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

К концу 2024 года планируется 15 сел подключить впервые к центральному водоснабжению. Для жителей 36 населенных пунктов установить комплексные блок-модули и пункты раздачи привозной воды, а также улучшить водоснабжение для 6 сел и улучшить водоснабжение и водоотведение в городах Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык и Житикара.

Износ по сетям водоснабжения составляет 35,5%, а канализация - более 50%. В управлении ЖКХ обещают, что до конца 2025 года по поручению Главы государства поставлена задача 100% городов и сел обеспечить чистой питьевой водой. Но без услуг водоснабжения остаются не только сельские жители, но и городские. Так, не обеспечены 100% доступом к услугам водоснабжения население городов Тобыл (87,9%), Житикара (91,6%) и Аркалык(96,5%).

- При этом, для 100% доступа к услугам водоснабжения по городу Житикара до конца текущего года завершится реализация проекта по строительству сетей водоснабжения к малоэтажной застройке, по городам Тобыл и Аркалык за счет средств местного бюджета в этом году будут начаты работы по реализации проектов (строительство водопроводный сетей Тобыл а - 47,2 млн тенге, реконструкция водопроводных сетей, - сообщили в управлении.

В целом по области до конца 2025 года необходимо обеспечить услугами водоснабжения, оставшиеся 145 сел, правда из них 45 сел отказываются от установки пунктов привозной воды, так как во дворах имеются колодцы и скважины.

По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурена Аскарова, поручение Главы государства не исполняются своевременно. Так, акиматами Аулиекольского района и района Б.Майлина, по 4-м селам,из-за затянувшейся корректировки и разработки проектно-сметной документации, не заявлены проекты на финансирование из республиканского бюджета на 2025 год.