Токаев в Семее: поездка в возрожденный регион

Одним из главных шагов Касым-Жомарта Токаев во время его первого президентского срока является изменение административно-территориального устройства нашей страны – возрождения Абайской, Улытауской и Алматинской областей. Особенно это важно для Абайской области – ведь Семипалатинская область/губерния существовала с 1854 по 1928 годы и потом с 1939 по 1997 годы, а потом 25 лет была частью Восточно-Казахстанской области. Учитывая огромный вклад в историю Казахстана утрата областного статуса регионом воспринималась населением тяжело.

Неудивительно, что Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил исторический центр культуры, образования, науки, родину великого Абая, город – Семей.

Визит Президента начался с выступления перед общественностью города и Абайской области. С энтузиазмом и надеждой на перемены к лучшему приняли семейчане новость о возращении региону статуса областного центра. К сожалению, за последние тридцать лет, город изменился далеко не в лучшую сторону, а точнее превратился в захолустье, со значительным количеством нерешенных проблем.

Как отметил Президент, изменение статуса и прямое финансирование из республиканского бюджета «позволит оперативно решать социально-экономические проблемы и будет способствовать повышению благосостояния местных жителей. Будут созданы условия для поступления инвестиций, открытия новых производств и рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса».

Жительница Семея Елена Л. на вопрос «С позитивом ли она восприняла новость о придании городу статуса областного центра?» - отвечает: «Еще с каким позитивом! За последние 30 лет наконец начались изменения. Начали ремонтировать дороги, прокладывать освещение, возле моста начали реставрировать снаружи дома, в Восточном районе в котором я живу, наконец-то начали работы по прокладке водоснабжения».

Президент подробно рассказал горожанам о том, какие изменения ожидают их город, и приятно удивил горожан осведомленностью обо всех насущных проблемах города и области. В Семее и области ожидается строительство новых школ, онкологического центра, детского реабилитационного центра, новой ТЭЦ и полигона для сбора мусора, 65 объектов сельского здравоохранения. Модернизация инфраструктуры, развитие агропромышленного сектора, туризма и превращение Абайской области в мощный регион, «придающий импульс развитию нашей страны». Ведь в регионе есть большое количество полезных ископаемых, которые еще ждут своей разработки – то же месторождение угля Каражыра хотя было найдено в 1967 году, а разработка его началась только в 2002 году. Очень много территорий, которые ранее относились к Семипалатинскому ядерному полигону, до сих пор слабо изучены, а учитывая их геологическое строение, скорее всего, как минимум несколько средних месторождений полезных ископаемых там найдется.

Порадовала горожан и новость о благоустройстве набережной реки Иртыш, ремонте мостов и требовании Президента «обновить генеральный план развития города Семея, учитывая его новый статус». При сохранении исторической застройки и реставрации зданий 19-го и начала 20-го века Семей может стать одним из главных туристических центров нашей страны.

В рамках реализации этих целей Президент поручил «Правительству в ближайшее время разработать комплексный план развития Абайской области. В перспективе она должна стать самодостаточным, процветающим регионом». Горожане встречали предложения Президента бурными аплодисментами.

Пользователь социальных сетей Ардак А. под новостью о визите Президента написала: «Если государство сделает дорогу. Этот регион кормить будет всех мясом, овощами, молоком и производством…».

Не обошел Президент и вниманием нравственное воспитание молодежи, важность честного труда на благо Родины, а также проблемы на международной политической арене, и объяснил необходимость внесения изменения в Конституцию об избрании Главы государства единожды на семь лет. В конце выступления Глава государства вручил ряду жителей Абайской области государственные награды.

После выступления президента, горожане получили памятные фотографии с ним. Кадры фотосессии разлетелись по всем социальным сетям, положительную реакцию вызвал момент, когда Касым-Жомарт Кемелевич пригласил встать перед ним пожилых женщин в национальных костюмах. Замечательная фотография получилась.

По окончании встречи с горожанами, К.К. Токаев открыл памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову «Ұстаз бен шәкірт». После церемонии открытия Глава государства побеседовал с потомками выдающихся деятелей казахской культуры и представителями интеллигенции. Новость об открытии памятника была крайне тепло встречена пользователями в социальных сетях, в комментариях к новости люди писали: «уважает великих предков, и его будем уважать», «как долго казахстанцы ждали такого Президента», «Семей процветай, Президент с народом», «Лучший, только подняв культурный уровень народа, мы можем дальше строить будущее государства…», «если Бог даст Токаев поднимет Казахстан, потому что он очень образованный и настоящий мусульманин…» и т.д.

Далее Глава государства поехал на встречу со студентами и преподавателями педагогического колледжа имени М. Ауэзова. Во время встречи Президент рассказал студентам о том, что реформы в нашей стране проводятся для того, чтобы создать условия для молодежи. Также К.К. Токаев подчеркнул важность труда педагогов в деле развития и процветания страны.

Хотелось бы отметить, что Семей это город в котором исторические памятники архитектуре можно встретить гуляя по маленьким улочкам, в сохранившихся зданиях размещены музеи, мечети и православные храмы. Как отметил Президент: «Регион обладает большими возможностями для развития культурно-познавательного туризма. Например, для Казахстана как крупнейшей страны, не имеющей выхода к морю, символическим является тот факт, что на нашей территории находится полюс континентальности Земли. В Абайской области, в урочище Жидебай, рядом с Домом-музеем великого Абая расположен памятный знак «Центр Евразийского континента». Уверен, это сакральное для нашего народа место и подобный географический феномен станут притягательными не только для внутренних, но и зарубежных туристов. Как один из исторических центров страны, Семей должен стать образцом бережного отношения к нашему богатому культурному достоянию. После создания области город будет активно развиваться».

Поэтому не удивительным оказался факт того, что Глава государства закончил свою поездку посещением музея изобразительных искусств имени семьи Невзоровых. Президенту рассказали об истории музея, в котором располагается одно из крупнейших в Казахстане собраний художественных ценностей. Коллекция музея насчитывает более 5 тысяч экспонатов.

Хочется верить, что каждому жителю Семея сегодняшний день запомнится не просто приездом Президента, но и его словами:

«Такие дела, как посадка деревьев, уборка улиц и даже уборка своего двора – все это является проявлением заботы о родном крае. Наша молодежь должна быть внимательной, активной, образованной, ответственной. Самое главное, чтобы мы были верны нашим устремлениям и общему делу. Я уже не раз говорил, и хочу вновь повторить: «Патриотизм проявляется не в громких словах, а в конкретных делах».

















