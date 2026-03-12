Токаев: Судьба нашего общего дома — Республики Казахстан — зависит только от нас самих
Считаю абсолютно важным придерживаться концепции Закона и Порядка. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Несмотря на очевидные перемены в геополитике в результате событий переломного характера в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, наше государство будет неуклонно следовать курсу развития всестороннего сотрудничества со всеми заинтересованными странами, близлежащими и дальними. В современных условиях роль внешней политики, дипломатии серьезно возросла, и Казахстан не является исключением. Наши внутренние дела, будь это экономика или политические реформы, в значительной степени зависят от международной ситуации и ее влияния на процессы внутри страны.
В этих условиях основными факторами успешного развития Казахстана должны стать единство и стабильность. Это факторы неизменного характера. Но устойчивость этих факторов — не подарок истории, а результат высокой гражданской и политической ответственности наших соотечественников. В этой деликатной сфере внутренней политики ни власть, ни общество не имеют право на ошибку. Авантюраму, шапкозакидательству здесь нет места. Теперь мы убедились в том, что ультраконсервативные политические системы, опирающиеся на религиозную архаику, имеющие ошибочное понимание национальной гордости и национальных интересов, нежизнеспособны и поэтому обречены на провал, — сказал Глава государства.
По его словам, противиться движению вперед — значит пятиться назад, идти против законов бытия. Но и слишком быстрые, непродуманные решения и перемены тоже чреваты тяжелыми последствиями.
— Поэтому я категорически против реформ ради реформ. Во всем требуется разумный баланс. Если решил вброд перейти реку, то должен быть уверен, что ногами нащупаешь дно. Подорвать стабильность можно в считанные дни и даже часы, а на ее восстановление уходят десятилетия. Поэтому считаю абсолютно важным придерживаться концепции Закона и Порядка. Эта концепция — суть нашей политической системы, образа жизни, а вовсе не популизм. Нужно всегда помнить: судьба нашего общего дома — Республики Казахстан — зависит только от нас самих. По правде говоря, никого в мире не волнует, готовы ли мы к глобальным потрясениям, какими заботами живет наше общество. Наступила новая эпоха, и мы как прогрессивная нация должны успешно адаптироваться к современным вызовам, противопоставить им свой созидательный потенциал. Цель проводимых в стране масштабных реформ одна — это укрепление Независимости и суверенитета нашего государства, обеспечение прав и свобод граждан, улучшение благосостояния народа, — сказал Президент.