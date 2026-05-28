Токаев рассказал об «изюминке» государственного визита Путина

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что своеобразной «изюминкой» государственного визита Президента России Владимира Путина стало прибытие в Казахстан четырех амурских тигров, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Своеобразной изюминкой государственного визита Президента России стало прибытие в Казахстан четырех амурских тигров. Выражаю сердечную благодарность Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за реальную поддержку мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана. Об этом ценном даре уже знают все граждане нашей страны, — высказался Президент.

Он также выразил признательность казахстанским и российским специалистам, участвующим в реализации уникального проекта.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о проводимой работе по реинтродукции амурских тигров.

Напомним, ученые Казахстана и России совместно изучают популяцию тигров.