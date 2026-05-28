Токаев призвал не допустить «цифровых разрывов» в ЕАЭС

Активное и всестороннее применение новых технологий станет важнейшим фактором обеспечения динамичного экономического роста государств — участников ЕАЭС. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании V Евразийского экономического форума, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Считаю, что активное и всестороннее применение новых технологий станет важнейшим фактором обеспечения динамичного экономического роста государств — участников ЕАЭС. При этом новые технологии не должны стать причиной или источником «цифровых разрывов» между членами Евразийского экономического союза. Напротив, они призваны стать инструментом экономической взаимосвязанности и мощной синергии сотрудничества наших стран, — сказал Президент.

По его словам, искусственный интеллект в ЕАЭС будут внедрять с учетом безопасности и интересов всех стран.

— Сегодня мы принимаем инициированное мною в декабре 2025 года Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Главная цель данного документа — зафиксировать общие подходы участников Союза к цифровизации ключевых отраслей экономики, обеспечить безопасное внедрение технологий искусственного интеллекта с учетом взаимных интересов, — сказал Глава государства.

Президент Казахстана выразил благодарность главам государств — участников ЕАЭС за поддержку в разработке Соглашения.

— Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем главам государств — участников ЕАЭС за поддержку в разработке и принятии этого важного документа. Текущий этап переустройства миропорядка на основе нового технологического и экономического уклада создает для наших стран уникальное окно возможностей, которые следует эффективно использовать для укрепления позиций в грядущем новом мире. Мы обязаны совместно и в полной мере воспользоваться этим историческим шансом, — заключил Касым-Жомарт Токаев.

