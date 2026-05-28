Токаев призвал активнее внедрять ИИ в торговлю и логистику ЕАЭС

Казахстан выступает за активное внедрение искусственного интеллекта в торговлю и логистику в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании V Евразийского экономического форума, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Казахстан открыт к партнерству и сотрудничеству с государствами Евразийского союза для качественного обеспечения ускоренной цифровой трансформации. На мой взгляд, крайне важно активизировать внедрение новых технологий, прежде всего искусственного интеллекта, в сферу торговли и логистики. С целью ускорения таможенных процедур важно усилить взаимодействие национальных цифровых систем, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что это позволит в режиме реального времени оперативно обрабатывать документы, выявлять узкие места и прогнозировать грузопотоки.

Кроме того, по его мнению, взаимное признание цифровых подписей поможет существенно снизить издержки бизнеса и увеличить объемы торговли на пространстве Евразийского экономического союза.

— Радикально снизить издержки бизнеса и увеличить объемы торговли на пространстве Евразийского союза поможет взаимное признание цифровых подписей. Использование аналитического потенциала искусственного интеллекта имеет большое практическое значение и для расширения промышленной кооперации, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание Глава государства уделил вопросам продовольственной безопасности.

— Для усиления продовольственной безопасности наших стран следует уделить приоритетное внимание и внедрению интеллектуальных систем в агропромышленном комплексе, — отметил он.

По словам Президента, активное и всестороннее применение новых технологий станет важнейшим фактором обеспечения динамичного экономического роста государств-участников ЕАЭС.

— При этом новые технологии не должны стать причиной или источником так называемых цифровых разрывов между членами Евразийского экономического союза. Напротив, они призваны стать инструментом экономической взаимосвязанности и мощной синергии сотрудничества наших стран, — подчеркнул Глава государства.

Напомним, в Астане стартовал V Евразийский экономический форум.

Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал укреплять потенциал ЕАЭС на фоне глобальных изменений. Ранее сообщалось, Казахстан уделяет приоритетное внимание безопасности граждан в цифровой среде.