    Токаев высказался о совместном признании электронных документов стран ОТГ

    На неформальном саммите Организации тюркских государств Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о взаимном признании электронных документов и цифровой подписи между странами ОТГ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — В торгово-экономической сфере странам — участницам организации следует совместно работать над взаимным признанием электронных документов и цифровой подписи, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее стало известно о том, что в Туркестане будет создан Центр тюркской цивилизации. По словам Президента, для эффективной организации деятельности центра будет использован научно-академический потенциал Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Ясави.

    Карина Кущанова
    Автор