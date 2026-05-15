Токаев высказался о совместном признании электронных документов стран ОТГ

На неформальном саммите Организации тюркских государств Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о взаимном признании электронных документов и цифровой подписи между странами ОТГ, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В торгово-экономической сфере странам — участницам организации следует совместно работать над взаимным признанием электронных документов и цифровой подписи, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее стало известно о том, что в Туркестане будет создан Центр тюркской цивилизации. По словам Президента, для эффективной организации деятельности центра будет использован научно-академический потенциал Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Ясави.