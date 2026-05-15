    Токаев предложил создать совместный центр IT-хабов тюркских государств

    На неформальном саммите Организации тюркских государств Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать единый центр IT-хабов тюркских государств под названием Turkic AI, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қазақстан мен Түркия президенттері Alem.ai халықаралық жасанды интеллект орталығына барды
    Фото: Ақорда

    По словам Президента, сегодня практически каждая страна развивает собственные IT-парки и технологические площадки. 

    — Предлагаю создать совместный центр IT-хабов тюркских государств и дать ему название Turkic AI. Его можно разместить на площадке международного центра искусственного интеллекта Alem.AI, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важной роли мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи как символа духовного единства тюркского мира.

    Карина Кущанова
