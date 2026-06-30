KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Токаев поздравил Президента Демократической Республики Конго с Днем независимости

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Демократической Республики Конго Феликсу-Антуану Чисекеди Чиломбо по случаю национального праздника — Дня независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев
    Фото: Акорда

    В своем поздравлении Президент Казахстана поздравил Феликса-Антуана Чисекеди Чиломбо и народ Демократической Республики Конго с национальным праздником.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Демократическую Республику Конго как одного из надежных и важных партнеров на Африканском континенте.

    Глава государства выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество будет и впредь укрепляться и развиваться на благо народов двух стран.

    В завершение Президент Казахстана пожелал Феликсу-Антуану Чисекеди Чиломбо успехов в государственной деятельности, а народу Демократической Республики Конго — благополучия и процветания.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин по телефону обсудили подготовку к XXII Форуму межрегионального сотрудничества. 

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Демократическая Республика Конго Поздравления Международные отношения День Независимости
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор