Токаев поздравил Президента Демократической Республики Конго с Днем независимости

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Демократической Республики Конго Феликсу-Антуану Чисекеди Чиломбо по случаю национального праздника — Дня независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В своем поздравлении Президент Казахстана поздравил Феликса-Антуана Чисекеди Чиломбо и народ Демократической Республики Конго с национальным праздником.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Демократическую Республику Конго как одного из надежных и важных партнеров на Африканском континенте.

Глава государства выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество будет и впредь укрепляться и развиваться на благо народов двух стран.

В завершение Президент Казахстана пожелал Феликсу-Антуану Чисекеди Чиломбо успехов в государственной деятельности, а народу Демократической Республики Конго — благополучия и процветания.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин по телефону обсудили подготовку к XXII Форуму межрегионального сотрудничества.