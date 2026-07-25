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    Токаев посетит Омск по приглашению Путина 25 июля

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля по приглашению Президента России Владимира Путина посетит Омск, где примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев и Путин
    Фото: Акорда

    В рамках форума запланирована встреча глав государств.

    Ранее сообщалось о том, что в Омске 24 июля начал работу XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    Казахстан на форуме представляет делегация из 30 участников, прибывших из различных регионов страны.

    Программа форума рассчитана на два дня и включает экспертные дискуссии, панельные сессии, образовательные мероприятия и работу над совместными проектами.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Казахстан Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России Россия
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор