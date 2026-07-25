Токаев посетит Омск по приглашению Путина 25 июля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля по приглашению Президента России Владимира Путина посетит Омск, где примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В рамках форума запланирована встреча глав государств.

Ранее сообщалось о том, что в Омске 24 июля начал работу XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Казахстан на форуме представляет делегация из 30 участников, прибывших из различных регионов страны.

Программа форума рассчитана на два дня и включает экспертные дискуссии, панельные сессии, образовательные мероприятия и работу над совместными проектами.