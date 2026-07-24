Казахстанская молодежь участвует в форуме Казахстана и России в Омске

В Омске стартовал молодежный форум, который проходит в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В мероприятии принимают участие представители государственных органов, молодежных организаций, эксперты, предприниматели и волонтеры двух стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Казахстан на форуме представляет делегация из 30 участников, прибывших из различных регионов страны.

Программа форума рассчитана на два дня и включает экспертные дискуссии, панельные сессии, образовательные мероприятия и работу над совместными проектами.

Особое внимание участники уделят вопросам развития молодежного предпринимательства, креативных индустрий, волонтерского движения, а также реализации совместных инициатив в сфере молодежной политики.

В ходе форума представители Казахстана и России обсудят лучшие практики государственной поддержки молодежных проектов, механизмы развития предпринимательства и добровольчества. Кроме того, будут сформированы проектные команды по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества.

По итогам работы планируется подготовить совместные инициативы и предложения, которые войдут в дорожную карту сотрудничества Казахстана и России на 2026–2027 годы.

Как отметили организаторы, проведение молодежного форума направлено на укрепление гуманитарных связей между двумя странами, развитие партнерства между молодыми людьми и создание новых возможностей для реализации совместных проектов.

Ранее сообщалось, что XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России стартовал в Омске. В рамках форума Посол Казахстана в России Даурен Абаев встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

Основные мероприятия XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдут 25 июля.