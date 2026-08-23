Токаев положительно оценил избирательную кампанию на выборах в Курултай

Отвечая на вопрос корреспондента Первого канала «Евразия» Кырмызы Жандос, Глава государства отметил, что избирательная кампания прошла успешно.

— Думаю, не ошибусь, если дам положительную оценку этому вопросу. Считаю, что политическая кампания прошла достаточно успешно. Телевизионные дебаты были весьма продуктивными и содержательными. Мы все видели, как наша молодежь с большим интересом следила за дебатами. Могу утверждать, что это событие стало новым этапом в модернизации нашей страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев.