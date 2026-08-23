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    Токаев положительно оценил избирательную кампанию на выборах в Курултай

    Президент Касым-Жомарт Токаев положительно оценил уровень политической конкуренции между партиями в ходе избирательной кампании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Токаев
    Фото: Акорда

    Отвечая на вопрос корреспондента Первого канала «Евразия» Кырмызы Жандос, Глава государства отметил, что избирательная кампания прошла успешно.

    — Думаю, не ошибусь, если дам положительную оценку этому вопросу. Считаю, что политическая кампания прошла достаточно успешно. Телевизионные дебаты были весьма продуктивными и содержательными. Мы все видели, как наша молодежь с большим интересом следила за дебатами. Могу утверждать, что это событие стало новым этапом в модернизации нашей страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства сообщил, что о назначении вице-президента Казахстана станет известно на следующей неделе или в течение 10 дней. Также Президент Казахстана рассказал, каких изменений ожидает от нового Курултая.

    Касым-Жомарт Токаев Выборы-2026 Выборы в Курултай Политика
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор