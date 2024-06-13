Токаев обсудил с руководством Doosan Group и Doosan Enerbility энергопроекты в Казахстане

Глава государства принял председателя Doosan Group Чжеонг Вон Пака и заместителя председателя правления Doosan Enerbility Ён Ин Чонга, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В начале встречи Президент выразил благодарность корейской компании за помощь, оказанную нашей стране во время паводков. Как отметил Глава государства, поддержка населения в этой сложной ситуации показала высокий уровень социальной ответственности предпринимателей.



Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации проекта по строительству парогазовой электростанции мощностью 1 ГВт в Туркестанской области, а также о перспективах участия компании в расширении газотурбинной электростанции «Карабатан» в Атырауской области.



Компания Doosan Enerbility, входящая в состав Doosan Group, специализируется на строительстве атомных электростанций, производстве тепловых электростанций, турбин и генераторов, опреснительных установок. В компании работает более 5 тысяч сотрудников. Объем продаж в 2023 году составил 17,5 млрд долларов.

Напомним, по приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посещает Президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Ранее Президенты двух стран провели переговоры, по итогам которых приняли Совместное заявление. Членами официальных делегаций были подписаны 9 меморандумов и 2 соглашения. В настоящее время главы государств принимают участие в казахско-корейском бизнес-форуме.