Токаев обсудил с Мирзиёевым реализацию договоренностей, достигнутых в Бухаре

В ходе беседы лидеры двух стран с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахско-узбекских отношений.

Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая практическую реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав государств в Бухаре в апреле текущего года.

Подчеркнута важность активных контактов по линии администраций президентов, правительств и профильных ведомств для обеспечения поступательного развития двустороннего сотрудничества и продвижения совместных инициатив.

Собеседники также обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.

Напомним, в апреле этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.