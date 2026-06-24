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    Токаев обсудил с Мирзиёевым реализацию договоренностей, достигнутых в Бухаре

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает агентство Kazinform.

    Токаев обсудил с Мирзиёевым реализацию договоренностей, достигнутых в Бухаре
    Фото: Акорда

    В ходе беседы лидеры двух стран с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахско-узбекских отношений.

    Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая практическую реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав государств в Бухаре в апреле текущего года.

    Подчеркнута важность активных контактов по линии администраций президентов, правительств и профильных ведомств для обеспечения поступательного развития двустороннего сотрудничества и продвижения совместных инициатив.

    Собеседники также обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.

    Напомним, в апреле этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Узбекистан Шавкат Мирзиёев Переговоры
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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