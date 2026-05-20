Токаев наградил президента Кении орденом «Достық»

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Кении Уильяму Руто орден «Достық» I степени. Высокая государственная награда была присуждена в знак признания вклада кенийского лидера в укрепление и развитие всестороннего сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Церемония награждения состоялась по итогам переговоров на высшем уровне, которые, по словам Главы государства, стали важным шагом на пути дальнейшего углубления казахстанско-кенийских отношений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Кения является важным и надежным партнером Казахстана на Африканском континенте. За более чем три десятилетия дипломатических отношений взаимодействие двух стран развивалось в атмосфере доверия, взаимопонимания и взаимной поддержки.

Президент Казахстана отметил, что в последние годы сотрудничество между странами получило новый импульс благодаря активному политическому диалогу и реализации практических инициатив. В частности, Казахстан принял решение об открытии посольства страны в Найроби.

Особо Глава государства отметил личный вклад Уильяма Руто в развитие двусторонних отношений.

— Господин Президент, Ваше активное и личное участие сыграло важную роль в развитии наших отношений. В Казахстане мы рассматриваем Вас — как надежного друга и выдающегося государственного деятеля международного масштаба. Ваши масштабные реформы, направленные на экономический рост Кении, модернизацию и повышение благосостояния народа, заслужили глубокое уважение. Сегодня Кения является одной из самых динамично развивающихся и перспективных стран Африканского континента, и играет все более заметную роль в региональных и международных делах. Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность конструктивному диалогу способствовали укреплению единства в Африке, а также развитию содержательного сотрудничества с партнерами по всему миру, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Кении поблагодарил Главу государства за вручение высокой награды.

— С глубоким уважением принимаю этот орден, который олицетворяет единство, взаимное уважение и солидарность. Народ Кении, как и народ Казахстана стремится к гармонии и процветанию. Уверен, что данное событие станет новой вехой в укреплении партнерства и уз дружбы между нашими странами, — подчеркнул Уильям Руто.

Напомним, Президент Кении находится в Казахстане с государственным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Сегодня во Дворце Независимости началась встреча Глав двух государств.



Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Кении Уильям Руто провели переговоры в узком составе.