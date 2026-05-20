KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Токаев наградил президента Кении орденом «Достық»

    Президент Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Кении Уильяму Руто орден «Достық» I степени. Высокая государственная награда была присуждена в знак признания вклада кенийского лидера в укрепление и развитие всестороннего сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Токаев наградил президента Кении орденом «Достық»
    Фото: Акорда

    Церемония награждения состоялась по итогам переговоров на высшем уровне, которые, по словам Главы государства, стали важным шагом на пути дальнейшего углубления казахстанско-кенийских отношений.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Кения является важным и надежным партнером Казахстана на Африканском континенте. За более чем три десятилетия дипломатических отношений взаимодействие двух стран развивалось в атмосфере доверия, взаимопонимания и взаимной поддержки.

    Президент Казахстана отметил, что в последние годы сотрудничество между странами получило новый импульс благодаря активному политическому диалогу и реализации практических инициатив. В частности, Казахстан принял решение об открытии посольства страны в Найроби.

    Особо Глава государства отметил личный вклад Уильяма Руто в развитие двусторонних отношений.

    — Господин Президент, Ваше активное и личное участие сыграло важную роль в развитии наших отношений. В Казахстане мы рассматриваем Вас — как надежного друга и выдающегося государственного деятеля международного масштаба. Ваши масштабные реформы, направленные на экономический рост Кении, модернизацию и повышение благосостояния народа, заслужили глубокое уважение. Сегодня Кения является одной из самых динамично развивающихся и перспективных стран Африканского континента, и играет все более заметную роль в региональных и международных делах. Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность конструктивному диалогу способствовали укреплению единства в Африке, а также развитию содержательного сотрудничества с партнерами по всему миру, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Кении поблагодарил Главу государства за вручение высокой награды.

    Токаев наградил президента Кении орденом «Достық»
    Фото: Акорда

    — С глубоким уважением принимаю этот орден, который олицетворяет единство, взаимное уважение и солидарность. Народ Кении, как и народ Казахстана стремится к гармонии и процветанию. Уверен, что данное событие станет новой вехой в укреплении партнерства и уз дружбы между нашими странами, — подчеркнул Уильям Руто.

    Напомним, Президент Кении находится в Казахстане с государственным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    Сегодня во Дворце Независимости началась встреча Глав двух государств.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Кении Уильям Руто провели переговоры в узком составе.

    Акорда Африка Касым-Жомарт Токаев Международные отношения Политика
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор