РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:18, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Токаев: Мы вступили в период масштабной модернизации

    Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, отметил, что Казахстан должен остаться государством с сильной президентской властью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев: Мы вступили в период масштабной модернизации
    Фото: Акорда

    — Мы вступили в период масштабной модернизации с целью построения Справедливого Казахстана — страны возможностей и прогресса. В недавнем Послании мною заявлено о запуске реформы Парламента. Заблаговременное анонсирование этой инициативы демонстрирует открытость политических процессов в нашей стране, — сказал Президент. 

    По его словам, трансформация законодательной ветви власти станет логичным продолжением масштабных преобразований, осуществленных в последние годы.

    — Все наши предложения основаны на интересах и запросах граждан относительно эволюционного развития Казахстана. А в том, что наша страна должна развиваться, идти вперед никаких сомнений нет и не может быть. Планируемые преобразования усилят полномочия и авторитет Парламента. Изменения в Конституции коснутся не только самого Парламента, но и разделов о Президенте, Правительстве и многих других аспектов политической системы. По общему объему поправок и с учетом уже реализованных инициатив в рамках конституционной реформы 2022 года данные преобразования вполне сравнимы с принятием новой Конституции. При этом считаю нужным подчеркнуть: Республика Казахстан должна остаться государством с сильной президентской властью. Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития. У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов, — подчеркнул Глава государства. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Модернизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают