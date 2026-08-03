Токаев: магистраль Бейнеу — Саксаульск станет «золотым мостом» между Китаем и Европой

Касым-Жомарт Токаев рассказал о запуске проекта по прокладке новой автомагистрали Бейнеу — Саксаульск общей протяженностью 800 км, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

По его мнению, эта дорога призвана обеспечить не только межрегиональное сообщение, но и превратиться в ключевую международную транспортную артерию.

— Укрепляя связи внутри Казахстана, дорога станет также «золотым мостом» между Китаем и Европой. Проект напрямую соединит контрольно-пропускные пункты на границе Китая с портами Актау и Курык. В результате протяженность грузоперевозок из КНР в Европу сократится на 1 тысячу километров, а время доставки — до 3 дней. В системе ценностей нашего народа обустройство колодцев и возведение мостов издревле считается проявлением добродетели и заботы о людях. Другими словами, мы начинаем реализацию исключительно важной инициативы, которая послужит и нашему благополучию, и благополучию наших соседей. Автодорога Бейнеу — Саксаульск, несомненно, обретет статус ключевой транспортной артерии республиканского, регионального и трансконтинентального значения. Именно поэтому для данного маршрута наиболее точно подходит название «Аральско-Каспийская магистраль», — заметил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству трех стратегически важных автодорог.