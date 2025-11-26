РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:12, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тогызкумалак становится одной из лучших интеллектуальных игр в мире

    Тогызкумалак набирает популярность на международных игровых платформах. Об этом рассказал президент Всемирной федерации тогызкумалака Алихан Байменов в интервью программе «Бүгін LIVE», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    — В Алматы мы во второй раз организовали чемпионат мира среди школьников. В отдельной категории выступали дети до 15 лет, а дети до 17 лет соревновались в других классических видах, rapid, blitz. В соревнованиях участвовали 180 игроков. Часть из них играли онлайн, часть офлайн. Потому что для широкого развития тогызкумалака мы внедряем новые технологии, — отметил гость студии.

    Президент Федерации сообщил, что казахская национальная игра становится одной из лучших на мировых платформах.

    — Тогызкумалак занимает достойное место на наиболее популярных интеллектуальных игровых платформах мира. Среди них — канадская igGameCenter, польская PlayOK, британская PlayStrategy. Сейчас тогызкумалак одна из самых часто играемых игр на этих платформах. А также два месяца назад один молодой специалист запустил искусственный интеллект и обучил его тогызкумалаку. Это позволило вывести игру на новый методический уровень, — сказал он.

    Алихан Байменов отметил важность недавнего чемпионата мира в Алматы.

    — Чемпионат среди школьников имеет большое значение. Конечно, среди взрослых есть более сильные игроки. Но наше будущее - это молодежь. Они продвигают нашу игру везде, куда бы ни поехали. Например, на первом чемпионате мира среди школьников призерами стали игроки из Колумбии и Испании. У себя на родине федерации встречали их с почестями. В прошлом году в рамках «Всемирных игр кочевников» приняли участие игроки из 41 страны, что дало мощный импульс. С тех пор в разных уголках мира открываются новые федерации, — говорит президент Федерации.

    Напомним, с 19 по 23 ноября в Алматы прошел чемпионат мира по тогызкумалаку среди юниоров. В турнире приняли участие около 180 спортсменов из 21 страны. В соревнованиях наши соотечественники завоевали 30 медалей, в общекомандном зачете.

     

    Данагуль Карбаева
    Автор
