Тогызкумалак предложат включить в программу Сурдлимпиады и Паралимпиады

На сегодняшний день в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены 4 вида национальных видов спорта: құсбегілік, қазақ күресі, асық ату и тогызкумалак. Однако, Казахстан на этом останавливаться не будет и намерен добиваться включения национальных видов спорта в программу крупнейших международных соревнований.

— Мы ощущаем поддержку со стороны центральных госорганов и местных исполнительных органов. Также тогызкумалак популяризируют посольства Казахстана в зарубежных странах. Вместе мы работаем не только на развитие нашего национального не только внутри страны, но и на международном уровне. Приоритетная задача — открытие национальных федераций в разных странах мира, и эта работа в хорошем темпе идет. Но наша цель — не просто формально открыть федерации на всех континентах, но и продвигать тогызкумалакак в программу международных соревнований. Так, сейчас у нас открыты виды тогызкумалак для паралимпийцев и сурдлимпийцев. И мы уверены, что есть хороший потенциал для включения в будущем тогызкумалака в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, потенциал большой, — считает Аким Турсун.

Одним из подтверждений растущего роста интереса к тогызкумалаку в мире можно считать предстоящий чемпионат мира по тогызкумалаку среди юниоров, который пройдет с 17 по 23 ноября. В этом году запланировано участие 140 иностранных спортсменов из 20 стран. Турнир пройдет в гибридном формате, медали будут разыграны как в классическом варианте, так и в блице, и в рапиде.



Честь Казахстана будут защищать около 60 юниоров. Сейчас многие страны проявляют интерес к игре тогызкумалак. Особенно востребована эта игра в Пакистане, Мексике, Румынии, Южной Корее. Так, в Исламабаде две страны совместно строят спортивный комплекс, где будут развивать такие виды спорта, как казакша курес, тогызкумалак.

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Аманбай Нурмуханбетов подчеркнул, что юниорское мировое первенство, которое стартует в Алматы — второе по счету, первый чемпионат мира также прошел в 2023 году в Алматы.

— Со стороны республиканской федерации проводится большая работа, благодаря которой чемпионат проводится один раз в два года. В этом году были внесены ряд изменений в закон «О физической культуре и спорте», в том числе по национальным, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. В стране активно развиваются 11 национальных видов спорта. Более 200 тыс. граждан занимаются тогызкумалаком, а свыше 600 тыс. человек вовлечены в национальные виды спорта. В целом это 9,6% всех спортсменов, — сказал зампред Комитета.

