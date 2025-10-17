Вернуть победные олимпийские традиции: чемпионат Казахстана по выездке проходит в Алматинской области

В чемпионате Казахстан по выездке, который стартовал в Алматинской области, медали разыгрывают в детской, юношеской, юниорской и взрослой категориях. Судьи в данной дисциплине оценивают искусство управления лошадью — ритм, гармонию, баланс и точность исполнения элементов. Именно поэтому выездку часто называют «балетом на лошади».

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

Один из участников чемпионата, кандидат в мастера спорта 22-летний Ростислав Осипов занимается конным спортом уже 12 лет, с недавних пор сосредоточился на выездке. В первый день первенства страны он выступал на молодом 4-летнем скакуне по имени Don Perignon Star породы «русская верховая». В последующие дни Ростислав выступит на других более возрастных лошадях.

— Насколько быстро можно найти контакт с лошадью, зависит и от лошади, и от тренера, без его подсказок никакой хорошей работы итоговой не получится. С Don Perignon Star работаю совсем недавно, с конца мая. Мы уже выступили на коммерческих стартах в выездке и выиграли. Сегодняшнее выступление оцениваю получше, чем предыдущее, в плане «проводимости» с этой лошадью, но, с другой стороны, в этот раз турнир проходит в манеже и лошади чувствуют себя более зажато, приходится работать больше верхом. Но в целом сегодняшнее выступление прошло хорошо, судьи похвалили», — сказал Ростислав.

Для Осипова выездка — это основной вид деятельности, его работа и дело его жизни. Конным спортом он заинтересовался после того, как его покатали на лошадях, настоятельно предложили попробовать, а потом начало получаться и из хобби выездка стала для него делом всей жизни.

Конный спорт — не просто красота, но и олимпийский вид. Впервые соревнования по конному спорту в рамках Олимпийских игр состоялись в 1900 году. Тогда медали разыграли в конкуре, прыжках в длину и в высоту. За более чем вековую историю список дисциплин конного спорта, в которых можно завоевать медали Олимпиад, расширился. На недавних Олимпийских играх-2024 в Париже в конном спорте традиционно разыгрывалось шесть комплектов наград — в личном и командном первенствах в выездке, конкуре и троеборье.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

Конная выездка как олимпийская дисциплина конного спорта берет начало развития в Казахстане еще с 1956 года.

В 1960 году Сергей Филатов на легендарном коне «Абсент», родившимся на Джамбульском конезаводе № 49, в составе сборной СССР принес золотую олимпийскую медаль на Олимпиаде в Риме, четыре года спустя на Олимпиаде-1964 в Токио стал бронзовым призером.

Безусловно, мы должны гордиться такой богатой историей достижений выездки на просторах казахских степей и нашим нынешним спортсменам есть на кого равняться. Правда, на текущий момент пока конечно рано говорить об участии нового поколения спортсменов Казахстана на Олимпийских играх.

— В последние годы выездка немного потеряла свои темпы развития, но мы надеемся на лучшее и стремимся достичь хорошего уровня подготовки спортсменов и лошадей. Сейчас новое руководство Федерации разрабатывает стратегические планы по развитию выездки в Казахстане. Создаем новую структуру, выстраиваем процессы, видение и подходы для улучшения этого вида конного спорта и надеемся, что выездка получит новый, свежий вектор развития», — рассказал и. о. генерального секретаря Федерации конного спорта Казахстана Азат Толкумбеков.

Ростислав Осипов, в свою очередь, считает, что для попадания казахстанских мастеров выездки и конкура на Олимпийские игры в современных условиях нужно активное участие в квалификационных турнирах.



— У нас проводятся раз в год этапы Кубка мира по выездке и по конкуру, но пока ни конкуристы, ни специалисты по выездке не пробивались от Казахстана на Олимпиаду. Для этого нужны участие в квалификационных турнирах, организация турниров на высшем уровне, то есть, проводить намного больше турниров, чтобы выявлять таланты и показывать мастерство. Сейчас турниры республиканские есть, но хотелось бы, чтобы их было больше. А коммерческих турниров очень много проводится, но нужно больше стартов от Федерации, так как это совсем другая атмосфера», — подытожил Ростислав Осипов.

На сегодняшний день в Казахстане выездка развивается в Караганде, ВКО, Алматы, Алматинской области. Астана буквально недавно начала развитие в направлении выездки, и в Федерации надеются, что совсем скоро и столичные выездковые спортсмены и лошади появятся на основных республиканских стартах.