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ТМТМ и «Север-Юг» способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии - Президент РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Мая 2023, 21:11
ТМТМ и «Север-Юг» способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии - Президент РК

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - События прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора «Север-Юг» как ключевого элемента «новой глобальной логистики». Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме «Евразийская интеграция в многополярном мире», проходящем в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Данный меридиональный коридор согласовывается с широтным «Транскаспийским международным транспортным маршрутом». Поэтому мы видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов. Это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики. Данные маршруты способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая.

Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.


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