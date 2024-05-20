Тысячу тонн гуманитарной помощи доставили в Кульсары с начала ЧС

Сегодня в центре гуманитарной помощи Жылыойского района в раздаче продуктов населению задействовано около 60 волонтеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

По словам руководителя волонтерского штаба города Кульсары Жанаргуль Шаргабаевой, на сегодня запасов продуктов в пункте более чем достаточно.

— Мы раздаем продукты населению по определенному графику. Обеспечиваем всем необходимым порядка 500 семей. На сегодня имеются большие запасы муки, замороженной птицы, яиц, круп, памперсов и постельного белья, — сообщила Жанаргуль Шаргабаева.

Гуманитарная помощь: непортящиеся продукты, средства гигиены и бытовая химия, — поступают в Кульсары с областного центра. На данный момент с начала ЧС в Жылыойский район было отправлено около 1 тысячи тонн гумпомощи.

Напомним, сотрудники ТОО «Жылыой Тазалык» в день вывозят до 1,7 тонны бытовых отходов из подтопленных домов в городе Кульсары Атырауской области

250 жителей Кульсары получили результаты оценки ущерба подтопленного имущества.

С улиц Кульсары откачано свыше 5,6 млн кубометров воды.

Первые 15 жителей Кульсары получили выплаты на ремонтно-восстановительные работы.