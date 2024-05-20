Свыше 10 тонн мусора вывезли из подтопленных дворов поселка Кульсары за день

Сотрудники ТОО «Жылыой Тазалык» в день вывозят до 1,7 тонны бытовых отходов из подтопленных домов в городе Кульсары Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на перативный штаб по ЧС.

Как сообщил начальник участка ТОО «Жылыой Тазалык» Аскар Темиржан, сегодня из подтопленных дворов коммунальщики вывезли свыше 10 тонн мусора и ТБО.

⁃ В рамках работ по ликвидации режима ЧС вывозим пострадавшее имущество из домов жителей Кульсары. В день с улиц убирается до 1,7 тонны мусора. Наша задача — как можно в быстрые сроки очистить дома и дворы от мусора, что жители смогли сделать ремонт и привести в порядок свое жилье, — рассказал Аскар Темиржан.

В работах по уборке и вывозу мусора с улиц Кульсары задействовано 17 самосвалов, пять погрузчиков, 38 сотрудников ТОО «Жылыой Тазалык». Пять бригад работают ежедневно с 8 до 20 часов.