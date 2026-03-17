Тысячи встреч и миллион участников: как работал столичный штаб Общенациональной коалиции в поддержку новой Конституции

Напомним, 15 марта в стране прошел исторический референдум, на котором казахстанцы проголосовали за принятие новой Конституции.

После подведения предварительных итогов голосования Глава государства на встрече с молодежью отметил: « Новая Конституция — фундамент нашей Независимости и Суверенитета». Эти слова стали главным ориентиром нашего государственного курса.

Жители Астаны в этот исторический момент также проявили исключительное единство и полностью поддержали судьбоносное решение.

Городской штаб коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана» в течение последнего месяца проделал большую разъяснительную работу среди населения о значимости Конституционной реформы, провели более тысячи встреч для почти миллиона человек.

Мероприятия охватили все основные социально-профессиональные группы населения столицы, включая представителей системы образования и науки, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, строительной отрасли, малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, IT-сектора, культуры и искусства, спорта, сферы информации и связи, государственных служащих, а также жителей города.

Благодаря этому кропотливому труду общественность столицы — трудовые коллективы и предприниматели, интеллигенция и энергичная молодежь — проявила высокую активность на референдуме.

На мероприятии в столичной филармонии подвели итоги работы городской коалиции.

О результатах проделанной работы и историческом значении для страны принятия новой Конституции рассказали депутаты Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым и Марат Башимов, председатель Астанинского городского штаба коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана» Ерлан Каналимов.

На сцене также выступили исполнительный секретарь Астанинского городского филиала партии «AMANAT» Мухаммед Болысбек, председатель Астанинского городского филиала партии «Ауыл» Улан Абдыханов, заместитель председателя Астанинского городского филиала Народной партии Казахстана Анар Дукенбаева, председатель женского крыла «Ақ жол арулары» партии «Ак жол» в Астане Балауса Смагулова, председатель Астанинского городского филиала партии «Respublica» Чингиз Тусипбаев, депутат маслихата столицы, председатель молодежного крыла «Жастар рухы» партии AMANAT Арсланбек Магзум, лидер молодежного движения «Жаңа адамдар», общественный активист Асем Баденова.

Официальная часть продолжилась концертной программой, на котором выступили заслуженный деятель Казахстана Улыкпан Жолдасов, обладательница медали «Ерен еңбегі үшін» Фарида Жолдасова, заслуженный деятель Казахстана Маржан Арапбаева, ансамбль современного танца «Alem», ансамбль «Жошы», победитель проекта «The Voice Qazaqstan» Куралай Мейрамбек и другие артисты.