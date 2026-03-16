Президент Казахстана: Новая Конституция — фундамент нашей Независимости и Суверенитета

Как отечественные, так и зарубежные наблюдатели отмечают, что все требования закона и демократические нормы были строго соблюдены.

— Окончательные итоги волеизъявления граждан будут подведены, согласно закону, Центральной комиссией референдума в официальном порядке. Но уже сейчас мы можем говорить, что граждане Казахстана продемонстрировали ярчайший пример единения, солидарности, патриотизма, общей ответственности за судьбу Родины. Подавляющее число наших граждан выбрали светлый путь Прогресса, Справедливости, Закона, Порядка, Природолюбия и Чистоты. Это очень хороший путь. Эта Народная Конституция поведет нас к новым достижениям и успехам, в этом нет никакого сомнения. Была зарегистрирована рекордно высокая явка. Благодарю всех, кто пришел на участки и четко высказал свою гражданскую позицию. Тем самым мы показали всему миру политическую культуру нашего казахского общества. Где есть единство, там есть жизнь! Где есть единство, там есть процветание! В единстве рождается сила страны! Для того, чтобы Казахстан стал прогрессивной, передовой и конкурентоспособной страной, нам исключительно важно сохранять мир и дружбу, проявлять терпение и настойчивость, креативность и усердие, трудолюбие и ответственность, — отметил Президент.

По словам Главы государства, Конституция, получившая всенародную поддержку и одобренная волеизъявлением граждан, — это важный ориентир на пути развития нашего государства.

— Новая Конституция — фундамент нашей Независимости и Суверенитета. Основной закон — незыблемая гарантия прав и свобод человека. Мы как единая нация сделали важный шаг к построению справедливого общества, в котором Закон и Порядок неукоснительно соблюдаются, а гражданам присущи высокая ответственность и созидательность. Сегодня мы открыли новую страницу в летописи страны. Впереди нас ждет масштабная работа. Самое главное: наш народ решительно поддерживает глубокие преобразования. Искренне убежден, что, объединив усилия во имя общих интересов, мы оставим будущим поколениям Прогрессивный и Передовой Казахстан. Выражаю искреннюю благодарность молодежи, которая приняла активное участие в референдуме! Отрадно, что молодежь ярко заявила о себе в ходе этой кампании. Пусть будет вечной наша священная Независимость! Пусть процветает наша любимая Родина — Республика Казахстан! Поздравляю всех с принятием новой Конституции! — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, после оглашения результатов экзит-полла Глава государства выступил с заявлением в студии «Қазмедиа орталығы».