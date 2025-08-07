РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:45, 07 Август 2025 | GMT +5

    Тысячи случаев лихорадки чикунгунья зарегистрированы на юге Китая

    В провинции Гуандун на юге Китая зарегистрировано свыше 7 тыс. случаев заражения вирусом чикунгунья в этом году. Власти региона принимают биологические меры реагирования, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на BBC.

    Фото: Синьхуа

    Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун только за прошлые две недели сообщил о выявлении 5832 новых случаев заражения. Вспышки заболевания в Китае редки, однако динамика распространения вируса вызвала беспокойство властей.

    Помимо Фошаня, по меньшей мере в 12 других городах Гуандуна были подтверждены случаи чикунгуньи. В соседнем Гонконге 6 августа также зарегистрированы три новых случая заболевания.

    Власти Гуандуна начали применять биологические методы борьбы, включая выпуск слоновых комаров, уничтожающих переносчиков вируса, а также рыб, поедающих личинки комаров Aedes. Только за прошлую неделю в Фошане было выпущено около 5000 таких рыб.

    Жителям рекомендуется устранять стоячую воду, очищать емкости, использовать репелленты и при первых симптомах незамедлительно обращаться за медицинской помощью. В настоящее время все случаи протекают в легкой форме, и 95% пациентов выписываются в течение недели.

    Согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, с начала 2025 года зарегистрировано около 240 тыс. случаев заболевания вирусом чикунгунья. В странах ЕС зафиксирован 31 случай, в том числе 30 во Франции и 1 в Италии.

    Напомним, лихорадка чикунгунья — это острое вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров Aedes. Основными симптомами являются высокая температура, кожная сыпь и боли в суставах. Заболевание схоже по клинической картине с лихорадкой денге.

    Ранее мы писали, что функцию оповещения о вирусе чикунгунья внедрили на юге Китая.

