Тысячи случаев лихорадки чикунгунья зарегистрированы на юге Китая

Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун только за прошлые две недели сообщил о выявлении 5832 новых случаев заражения. Вспышки заболевания в Китае редки, однако динамика распространения вируса вызвала беспокойство властей.

Помимо Фошаня, по меньшей мере в 12 других городах Гуандуна были подтверждены случаи чикунгуньи. В соседнем Гонконге 6 августа также зарегистрированы три новых случая заболевания.

Власти Гуандуна начали применять биологические методы борьбы, включая выпуск слоновых комаров, уничтожающих переносчиков вируса, а также рыб, поедающих личинки комаров Aedes. Только за прошлую неделю в Фошане было выпущено около 5000 таких рыб.

Жителям рекомендуется устранять стоячую воду, очищать емкости, использовать репелленты и при первых симптомах незамедлительно обращаться за медицинской помощью. В настоящее время все случаи протекают в легкой форме, и 95% пациентов выписываются в течение недели.

Согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, с начала 2025 года зарегистрировано около 240 тыс. случаев заболевания вирусом чикунгунья. В странах ЕС зафиксирован 31 случай, в том числе 30 во Франции и 1 в Италии.

Напомним, лихорадка чикунгунья — это острое вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров Aedes. Основными симптомами являются высокая температура, кожная сыпь и боли в суставах. Заболевание схоже по клинической картине с лихорадкой денге.

Ранее мы писали, что функцию оповещения о вирусе чикунгунья внедрили на юге Китая.