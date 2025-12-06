Обманул трех девушек и их знакомого: в Алматы вынесли приговор «жениху»-мошеннику

Следствием установлено, что И. обманул трех молодых женщин, обещая каждой из них вступить в брак. Втираясь в доверие, он просил деньги под различными предлогами: на открытие бизнеса, возврат мнимых долгов, проблемы и обстоятельства, требующие срочные расходы.

Потерпевшие, доверившись подсудимому, оформляли на себя кредиты в банках второго уровня, микрокредиты и передавали ему накопленные средства, рассчитывая на предстоящий брак и совместную жизнь.

В одной из ситуаций между подсудимым и одной из девушек произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей несколько ударов. Телесные повреждения не квалифицировались как легкий вред здоровью, однако факт побоев был установлен.

Жертвой мошенника стал также знакомый одной из девушек: подсудимый пообещал помочь поставить на учет его автомобиль, получил деньги «на сопутствующие расходы» и присвоил их.

Всего были зафиксированы четыре эпизода мошенничества и один эпизод нанесения побоев.

Вина подсудимого была подтверждена в суде, помимо признательных показаний самого подсудимого, также показаниями свидетелей, финансовыми документами, заключением судебно-медицинской экспертизы и данными банков о кредитных обязательствах потерпевших.

Позиции сторон

Подсудимый признал вину частично. Потерпевшие просили взыскать причиненный ущерб и назначить реальное лишение свободы.

Прокурор просил назначить наказание:

по ст. 109-1 ч. 1 УК РК — общественные работы;

по ст. 190 ч. 3 УК РК — 4 года 8 месяцев лишения свободы.

Решение суда

И. признан виновным по ст. 190 ч. 3 п. 1), 4) УК РК и ст. 109-1 ч. 1 УК РК. По совокупности преступлений суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в области Жетысу на 4 года и 6 месяцев осудили мужчину, который под предлогом содействия в решении юридических вопросов оформлял на имя жителей кредиты и микрозаймы.