РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:23, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Обманул трех девушек и их знакомого: в Алматы вынесли приговор «жениху»-мошеннику

    Ауэзовский районный суд Алматы вынес приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве и умышленном нанесении побоев, передает агентство Kazinform.

    суд, приговор, правосудие, юриспруденция, закон и право
    Фото: freepik

    Следствием установлено, что И. обманул трех молодых женщин, обещая каждой из них вступить в брак. Втираясь в доверие, он просил деньги под различными предлогами: на открытие бизнеса, возврат мнимых долгов, проблемы и обстоятельства, требующие срочные расходы.

    Потерпевшие, доверившись подсудимому, оформляли на себя кредиты в банках второго уровня, микрокредиты и передавали ему накопленные средства, рассчитывая на предстоящий брак и совместную жизнь.

    В одной из ситуаций между подсудимым и одной из девушек произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей несколько ударов. Телесные повреждения не квалифицировались как легкий вред здоровью, однако факт побоев был установлен.

    Жертвой мошенника стал также знакомый одной из девушек: подсудимый пообещал помочь поставить на учет его автомобиль, получил деньги «на сопутствующие расходы» и присвоил их.

    Всего были зафиксированы четыре эпизода мошенничества и один эпизод нанесения побоев.

    Вина подсудимого была подтверждена в суде, помимо признательных показаний самого подсудимого, также показаниями свидетелей, финансовыми документами, заключением судебно-медицинской экспертизы и данными банков о кредитных обязательствах потерпевших.

    Позиции сторон

    Подсудимый признал вину частично. Потерпевшие просили взыскать причиненный ущерб и назначить реальное лишение свободы.

    Прокурор просил назначить наказание:

    • по ст. 109-1 ч. 1 УК РК — общественные работы;
    • по ст. 190 ч. 3 УК РК — 4 года 8 месяцев лишения свободы.

    Решение суда

    И. признан виновным по ст. 190 ч. 3 п. 1), 4) УК РК и ст. 109-1 ч. 1 УК РК. По совокупности преступлений суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы.

    Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Ранее в области Жетысу на 4 года и 6 месяцев осудили мужчину, который под предлогом содействия в решении юридических вопросов оформлял на имя жителей кредиты и микрозаймы. 

    Теги:
    Мошенничество Суды Приговор Кредит Алматы
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают